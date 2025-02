Loco por salir del PSG y venir al Barça: Flick también lo quiere

El FC Barcelona no deja de rastrear el mercado de fichajes en busca de oportunidades que ayuden a fortalecer su plantilla de cara al futuro. El club azulgrana, con Hansi Flick al mando, ansía recuperar protagonismo en la élite europea y considera fundamental reforzar su ataque.

En ese escenario, surgió recientemente un ofrecimiento muy tentador que podría encajar a la perfección con los planes deportivos de la directiva.

El jugador que siguen de cerca

Se trata de Bradley Barcola, el extremo francés de 22 años que actualmente milita en el Paris Saint-Germain. Su situación en el equipo de Luis Enrique se ha complicado notablemente tras la incorporación de Khvicha Kvaratskhelia, quien ha llegado para competir por un puesto en la delantera parisina. Además, el crecimiento de Ousmane Dembélé en las últimas semanas ha reducido aún más las opciones de Barcola, que teme quedar relegado al banquillo.

El futbolista, formado en el Olympique de Lyon, llegó al PSG con grandes expectativas y un coste cercano a los 45 millones de euros. Sin embargo, su protagonismo se ha visto seriamente amenazado por la feroz competencia en el equipo galo. Ante esta realidad, Barcola está valorando seriamente la posibilidad de buscar minutos lejos de París, y el Barcelona aparece como uno de sus destinos favoritos.

Según ha trascendido, Deco y su equipo de trabajo han recibido el ofrecimiento del entorno de Barcola. El Barça necesita reforzar su banda izquierda, sobre todo pensando en dotar de mayor profundidad ofensiva al once. El joven atacante, capaz de desequilibrar en el uno contra uno y con la polivalencia de jugar también por la derecha, encaja en ese perfil que el club viene buscando.

Le atrae la idea de jugar con Lamine

Uno de los grandes alicientes para Barcola sería unirse a Lamine Yamal, la nueva joya de la cantera azulgrana. La idea de formar una dupla explosiva con el joven crack español le seduce enormemente. Tanto es así que, según fuentes cercanas al futbolista, ve con muy buenos ojos aterrizar en el Camp Nou e iniciar una nueva etapa que le permita afianzarse en la élite.

La operación no resulta sencilla, pero podría existir una fórmula idónea para que el Barça no tenga que afrontar un gasto millonario. Dado que el PSG pagó una cifra elevada por Barcola, su tasación sigue siendo muy alta y no se descarta que el club parisino pida un precio similar. Sin embargo, se baraja una cesión con opción de compra, un camino que beneficiaría a ambas partes y que se ha utilizado en otras ocasiones para sortear el fair play financiero.

Luis Campos, director deportivo del PSG, mantiene una relación cordial con Deco, algo que podría agilizar las negociaciones. Este detalle adquiere especial relevancia en un mercado tan competitivo, donde cada detalle en la comunicación puede inclinar la balanza. Además, el propio Flick ha dado el visto bueno a la incorporación, consciente de que Barcola podría dotar al ataque de una versatilidad muy valiosa.

El futuro del extremo francés se definirá en los próximos meses; aunque por el momento, Barcola ha alzado la voz indirectamente, dejando claro que no quiere ser un mero suplente. En el horizonte, el Barça se perfila como una opción que seduce al jugador. Y desde la dirección deportiva culé ven con buenos ojos la llegada de un talento joven que combine proyección y experiencia en la Champions.

Si finalmente la apuesta se concreta, el Barcelona daría un golpe en su proyecto deportivo, sumando a un futbolista capaz de revolucionar la banda y competir por un puesto con Lamine. Todo dependerá de cómo se desarrollen las conversaciones entre ambos clubes y de la predisposición del PSG a dejar salir a Barcola en condiciones asequibles. Entretanto, el jugador sigue presionando con la esperanza de vestir la camiseta azulgrana lo antes posible.