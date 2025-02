Problemes per al Sevilla: Situació límit amb un jugador

El Sevilla va afrontar el seu últim duel davant el FC Barcelona amb la necessitat de corregir errors i de sumar tres punts que alleugerissin la tensió al vestidor. Però no va ser així. L'afició exigia una reacció immediata després de diverses jornades amb alts i baixos, tant en el col·lectiu com en el rendiment individual de diversos futbolistes. El tècnic, conscient de la importància del duel, va planificar canvis en el seu onze habitual; alguns per necessitat i altres més aviat per obligació.

Un dels noms que apareixia en l'onze titular va ser el de Juanlu Sánchez. El canterà, de 21 anys, s'ha convertit en una alternativa real per a Carmona en el lateral dret. Entre tots dos comparteixen aquesta demarcació. En la present temporada, el de Montequinto suma 21 partits oficials (18 d'ells a LaLiga i 3 a la Copa del Rei), amb un balanç de 3 gols i 3 assistències. Aquestes xifres, així com el seu gran talent, no passen desapercebudes per a diversos gegants del futbol europeu.

| Sevilla FC

La imminent titularitat davant el Barça va arribar en un context complex per a la direcció esportiva sevillista. La sortida de Gonzalo Montiel i la sanció de José Ángel Carmona van brindar en aquest cas l'oportunitat a Juanlu per demostrar la seva vàlua en el flanc dret. I això, alhora i paradoxalment, és una arma de doble tall per a l'elenc hispalense, ja que com més jugui, més s'exposa a les anàlisis dels scouts.

Mitja Europa a l'aguait

En aquest sentit, la clau rau en el seu contracte, que finalitza el 2026, amb una clàusula de rescissió xifrada en 20 milions d'euros. Des de la directiva liderada per Víctor Orta es treballa per ampliar aquest vincle fins al 2029, amb una millora salarial i l'augment d'aquesta clàusula. No obstant això, el fet que el Real Madrid, equips de la Premier i clubs de la Bundesliga hagin mostrat interès, dificulta la negociació.

Com van informar diversos mitjans, en el passat mercat d'hivern, l'Everton va intentar una cessió que no va arribar a concretar-se, mentre que el RB Leipzig va valorar presentar una oferta per fer-se amb els seus serveis. I ara el Galatasaray també s'ha llançat a per ell. Si Juanlu brilla en els pròxims partits i la seva cotització segueix a l'alça, el Sevilla es podria veure obligat a prendre una decisió complicada. Sense una renovació tancada, el risc de perdre el jugador per una xifra inferior al seu valor real augmentaria exponencialment.

| RFEF

L'escenari actual inquieta l'afició nervionense, que no desitja veure marxar un talent de la seva pròpia pedrera. Als seus 21 anys, Juanlu sembla tenir-ho tot per triomfar en l'elit: físic, qualitat tècnica i bon criteri a l'hora de projectar-se en atac. El repte està a trobar un projecte sòlid en el qual seguir creixent, ja sigui en el propi Sevilla o en un club de major entitat.