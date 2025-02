Està lliure: Un ex del Real Madrid podria acabar al Celta amb Claudio Giráldez

El mercat de fitxatges es va tancar sense que el Celta de Vigo incorporés un nou davanter per suplir la venda d'Anastasios Douvikas al Como. L'afició es va sorprendre en veure que la davantera quedava en mans de Iago Aspas, Borja Iglesias i el jove Pablo Durán. Mentrestant, el cos tècnic, per la seva banda, encapçalat per Claudio Giráldez, no amaga la seva preocupació davant la falta d'alternatives de garanties en atac.

Les últimes setmanes han incrementat la sensació que cal un '9' addicional. Aspas arrossega problemes físics i complirà anys aviat, Borja Iglesias ha perdut una mica de força en la recta inicial del campionat, i Durán encara necessita minuts per assentar-se en l'elit. Amb la finestra de traspassos tancada, l'única solució és acudir al mercat d'agents lliures.

Aquest escenari obre la porta a un antic nom de LaLiga EA Sports, l'historial de fitxatges del qual revela un pas pel Real Madrid, el Sevilla i una breu aventura a l'Olympique de Lyon. En efecte, parlem de Mariano Díaz; la informació l'ha proporcionada El Nacional. Les estadístiques amb els seus diferents clubs resulten rellevants: 84 partits oficials al Real Madrid amb 12 gols i 3 assistències, i 48 duels amb el club francès, on va marcar 21 gols i va signar 6 passades de gol. Al Sánchez-Pizjuán, la seva última aventura abans de submergir-se en l'ostracisme, no li va anar gens bé i ni tan sols va veure porta.

Estancat i sense equip

Es tracta d'un jugador que va arribar a heretar el mític dorsal '7' del Real Madrid després de la marxa de Cristiano Ronaldo. No obstant això, la seva progressió es va estancar i va acabar signant, com dèiem, pel Sevilla, on les lesions i la falta de continuïtat van llastrar el seu rendiment. Segons les dades disponibles, només va poder disputar 13 partits amb la samarreta nervionenca, marcant 1 gol i repartint 2 assistències, abans de finalitzar contracte i quedar-se sense equip el passat mes de juny.

Als seus 30 anys, es troba en el punt crític en què necessita un club que li ofereixi regularitat i confiança. La possibilitat de recalar a Balaídos sorgeix com una oportunitat interessant per a ambdues parts. Claudio Giráldez busca un home d'àrea que aporti experiència i recursos, i l'exmadridista compleix aquest perfil a cost zero, un factor determinant per a la directiva celeste.

Malgrat la desil·lusió viscuda en la seva última etapa, el seu talent mai ha estat en dubte. A l'Olympique de Lyon, per exemple, va assolir una ratxa golejadora impressionant, que li va valer el bitllet de tornada al Real Madrid per una xifra milionària. La seva trajectòria en el conjunt blanc, si bé irregular, li va permetre disputar partits d'elit i aixecar títols importants. El mal sabor de boca al Sevilla no anul·la el seu bagatge anterior.

A més, continua sent el jugador que més gols ha anotat en una sola temporada, 25, amb el filial del Real Madrid en tota la història. Està per sobre de noms com Raúl González o Emilio Butragueño. Quasi res.