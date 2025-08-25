El Betis tiene a tiro a un futbolista del Barça: 0 euros

El inicio de curso del Real Betis ha estado marcado por las dudas en el centro del campo. Pellegrini, consciente de la falta de equilibrio defensivo, ha insistido a la dirección deportiva en la necesidad de incorporar un mediocentro con experiencia y jerarquía. La búsqueda ha sido intensa durante todo el verano y, a menos de dos semanas para el cierre del mercado, ha aparecido una opción inesperada que encaja en todos los parámetros.

Oriol Romeu rescindirá esta semana su contrato con el Barça y se encontrará libre con 33 años. El mediocentro de Ulldecona, con una amplia trayectoria en la Premier League, en LaLiga y en la cantera azulgrana, se ha convertido en una oportunidad de mercado para los verdiblancos. Según del Diario de Sevilla, el Betis mantiene contacto directo con la agencia que representa al futbolista. Es la misma que gestiona a jugadores relacionados con el club en el pasado como Pau Víctor o Aleix García.

La idea es clara: reforzar el eje de la medular con un futbolista curtido, sin coste de traspaso y con un salario asumible para la situación actual de la entidad. Su incorporación permitiría liberar recursos económicos para acometer otras operaciones, una estrategia habitual en la planificación de Ramón Planes.

La medular, una de las zonas más frágiles del Betis

Tras la salida de Johnny Cardoso, Pellegrini se ha visto obligado a recurrir constantemente a Sergi Altimira y Marc Roca. Ambos ofrecen juventud y despliegue físico, pero la plantilla carece de ese perfil de pivote con jerarquía, capaz de organizar y sostener al equipo en los momentos más exigentes. Oriol Romeu, pese a sus dudas físicas en las últimas temporadas, se ajusta a ese molde.

En el club confían en que un contrato corto pueda ser suficiente para recuperar al futbolista que brilló en el Girona, donde se consolidó como uno de los mejores recuperadores de la competición. Su experiencia en competiciones europeas también es un factor que gusta en Heliópolis, especialmente teniendo en cuenta que el Betis afrontará un calendario exigente con Europa League, Copa y Liga.

Un mercado que depende de Antony

La situación de Romeu, sin embargo, está directamente condicionada por la operación con Antony. El Betis lleva semanas intentando concretar el fichaje del extremo brasileño, una operación que puede marcar el límite salarial disponible para reforzar otras zonas. Hasta que no se resuelva este movimiento, todo queda en pausa.

A principios de la próxima semana se espera una decisión definitiva sobre el futuro del jugador del Manchester United. A partir de ahí, el Betis acelerará las gestiones tanto en la parcela ofensiva como en la medular.

Romeu también tiene alternativas en LaLiga

El Girona aparece como otro de los interesados en hacerse con sus servicios. El conjunto catalán, que atraviesa una situación delicada en este inicio liguero, busca reforzarse para no comprometer su continuidad en Primera División. Sin embargo, el Betis parte con ventaja en la puja, al poder ofrecerle a Romeu la posibilidad de disputar competición europea y un entorno competitivo al máximo nivel.

Para Pellegrini, la llegada de Romeu supondría mucho más que un simple refuerzo. Sería el regreso de un perfil que el equipo lleva tiempo echando en falta: un pivote defensivo experimentado, con capacidad de mando y oficio en los momentos complicados.