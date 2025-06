Fitxatges Barça, novetats al lateral: Oferta per Gerard Martín apropa un jugador

per Joan Grimal

Gerard Martín ha estat una de les grans revelacions de la temporada per al FC Barcelona. En una campanya marcada per la irregularitat i les lesions, especialment la d'Alejandro Balde, el jove lateral esquerre sorgit del Barça Atlètic ha fet un pas endavant.

El Wolverhampton s'ha posicionat com un dels clubs més interessats a contractar els seus serveis. Així ho ha avançat el periodista especialitzat Matteo Moretto, que assegura que el club anglès ja ha iniciat contactes preliminars per explorar una possible operació.

Un ascens meteòric

Gerard Martín ha disputat 42 partits oficials aquesta temporada, repartits entre LaLiga, Champions, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya. Ha estat titular en 28 enfrontaments de Lliga, 8 de Champions —incloent-hi partits de pes com contra el PSG—, 5 de Copa i un a la Supercopa, deixant actuacions convincents en gairebé tots ells.

| F.C. Barcelona, Instagram

La seva única diana va arribar a la Copa, i ha repartit sis assistències al llarg de la temporada. Més enllà dels números, el que més ha sorprès la direcció tècnica ha estat la seva capacitat per integrar-se en dinàmiques de primer nivell amb una rapidesa inusual. La seva disciplina tàctica, capacitat per llegir el joc i agressivitat ben mesurada en l'u contra u han fet que Flick confiés en ell com a recurs fiable quan Balde va caure lesionat.

El dilema del Barça: continuïtat o venda

En condicions normals, un jugador amb aquest rendiment i projecció estaria blindat. Tanmateix, el FC Barcelona continua atrapat en una conjuntura financera que l'obliga a prendre decisions pragmàtiques, fins i tot doloroses. Gerard Martín no figura a la llista de jugadors transferibles.

| FCB

La situació contractual de Gerard també juga un paper clau. La seva fitxa és encara de jugador de transició entre el filial i el primer equip, cosa que el converteix en una peça molt cobejada: rendiment de primer nivell a baix cost salarial. A la Premier League, un perfil així és or pur.

Grimaldo, el nom que torna a sonar

Si Gerard Martín acaba marxant, el Barça no té intenció de quedar-se de braços plegats. Tot i que Hansi Flick no considera prioritari reforçar els laterals aquest estiu, sí que ha demanat tenir alternatives fiables per acompanyar Alejandro Balde, especialment tenint en compte el seu historial de lesions.

En aquest context, ha reaparegut amb força un vell conegut: Alejandro Grimaldo. Format a La Masia i actual jugador del Bayer Leverkusen, Grimaldo ha signat una temporada espectacular a la Bundesliga, sent peça clau en l'esquema de Xabi Alonso.

El seu perfil tècnic, experiència en competicions europees i coneixement de la casa el situen com el candidat ideal si s'allibera una plaça al lateral esquerre. La direcció esportiva ja ha sondejat el seu entorn i estaria disposada a negociar amb el Leverkusen si el Wolverhampton concreta el fitxatge de Gerard.

En altres paraules, el futur de Grimaldo al Barça depèn, gairebé exclusivament, del que passi amb Gerard Martín les pròximes setmanes. El mercat ha començat a moure's, i la primera fitxa del dòmino ja està trontollant.