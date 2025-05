Betis, Sevilla, Girona, Valencia y Celta quieren a un jugador del Barça

En plena planificación de la próxima temporada, el FC Barcelona está inmerso en resolver diversas situaciones contractuales antes de lanzarse al mercado en busca de refuerzos. Entre esas carpetas abiertas, hay una que ha ganado un protagonismo inesperado: la de un joven talento ofensivo que ha despertado el interés de media Liga.

Su nombre no se menciona aún en los despachos, pero tanto la dirección deportiva como el nuevo cuerpo técnico ya han dejado claro que se trata de una joya que no quieren perder de vista. Las opciones están sobre la mesa: cesión para foguearse, traspaso con opción de recompra o incluso una permanencia sorpresa si las circunstancias lo permiten.

Un delantero con proyección... y competencia feroz

Durante la pretemporada, este atacante fue una de las sensaciones. Su dinamismo, olfato goleador y capacidad de asociarse con sus compañeros llamaron la atención incluso de Hansi Flick, que acababa de llegar al club y ya vislumbraba su potencial. Sin embargo, el curso no fue sencillo para él.

La presencia de Lewandowski, la irrupción de Lamine Yamal y el crecimiento de Raphinha lo dejaron sin demasiados minutos en el primer equipo. Su rendimiento en entrenamientos y su profesionalidad fueron impecables. Participó en encuentros al final de temporada y dejó claro que, con minutos, puede marcar diferencias.

Los clubes que llaman a la puerta

Desde la dirección deportiva, Deco y su equipo han recibido llamadas constantes. Betis, Sevilla, Girona, Valencia, Celta y Villarreal han mostrado interés. Todos ellos ven en este delantero un jugador capaz de aportar goles, movilidad y desparpajo. Algunos han pedido una cesión sin condiciones, otros estarían dispuestos a pagar un traspaso con cláusula de recompra.

El Barça, por su parte, no quiere repetir errores del pasado. No quiere ver cómo otro canterano brilla lejos y luego resulta inalcanzable. También hay propuestas del extranjero, aunque en el entorno del jugador se prioriza quedarse en LaLiga. Su crecimiento, argumentan, será más sólido si no debe adaptarse a un nuevo idioma.

Un futuro que se decidirá pronto

La idea tanto del club como del propio jugador es cerrar su destino antes del arranque de la pretemporada. Nadie quiere una situación alargada que entorpezca la preparación. Y aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, parece evidente que su salida será en forma de cesión o traspaso controlado.

El cuerpo técnico, en cualquier caso, ha transmitido que se trata de un jugador con “muchísimo gol”, y que su perfil encaja perfectamente con la filosofía del club. Hansi Flick, que ya lo utilizó como recurso en algunos partidos, ve con buenos ojos que se foguee, pero sin perder el vínculo con el Barça.

El nombre que todos quieren… es Pau Víctor

Tras semanas de rumores y movimientos, ya no hay dudas. El delantero en cuestión es Pau Víctor, uno de los talentos más prometedores de la cantera culé. Aunque su protagonismo esta temporada ha sido limitado, su proyección es indiscutible. Y lo mejor de todo: tanto él como el club están alineados en una misma idea.

No se trata de un adiós, sino de un hasta pronto. Una apuesta por el crecimiento para regresar más fuerte… y más goleador.