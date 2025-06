El Betis, a punt de tancar el retorn d’un jugador de molt nivell: Pellegrini somriu

per Iker Silvosa

La temporada del Real Betis ha estat marcada per la irregularitat en una posició clau: el lateral esquerre. Les proves realitzades durant la campanya amb Romain Perraud i Ricardo Rodríguez no han aconseguit dissipar els dubtes en aquesta banda. La sensació generalitzada és que cap dels dos ha arribat a consolidar-se en una demarcació fonamental en els esquemes de Pellegrini, fet que ha portat la direcció esportiva verd-i-blanca a prioritzar aquest reforç en el mercat estival.

Després d'una campanya d'alts i baixos, l'exigència del club és màxima. Amb una temporada ambiciosa per davant, l'arribada d'un nou lateral es percep com a vital per al projecte esportiu 2024/2025.

Junior Firpo, retorn a casa en un moment clau

L'operació que està a punt de concretar-se és una de les més il·lusionants per a l'afició bètica. Segons han revelat diferents periodistes especialitzats, el Real Betis té un acord tancat amb aquest lateral esquerrà de molt nivell que coneix perfectament la casa i el fitxatge del qual podria anunciar-se en qualsevol moment.

El retorn de Junior Firpo al Benito Villamarín és pràcticament un fet, a falta d'oficialitat. L'acord, segons fonts com El Chiringuito i el periodista Fabrizio Romano, contempla un contracte de tres temporades. Fins i tot s'apunta que el jugador ja ha signat digitalment el seu nou vincle amb el club, quedant tot pendent dels últims detalls perquè la notícia sigui oficial. Firpo, que acaba contracte amb el Leeds United el 30 de juny i arribaria amb la carta de llibertat, ha decidit apostar pel projecte verd-i-blanc tot i tenir ofertes econòmicament més potents des de França o Anglaterra.

Aquesta operació tindria conseqüències directes a la plantilla, ja que el retorn de Firpo obligaria a la sortida d'un dels dos laterals actuals, Perraud o Ricardo Rodríguez, i fins i tot obre la porta que el club busqui una segona incorporació per a aquesta banda, on tampoc es descarta el retorn d'Álex Moreno si es donen les circumstàncies adequades.

Un perfil polivalent, experimentat i amb ADN verd-i-blanc

Junior Firpo és un lateral esquerrà format al planter del Betis que ja va demostrar en la seva primera etapa tot el seu potencial. Va debutar a Primera Divisió amb els verd-i-blancs i va disputar 43 partits oficials, signant set gols i cinc assistències, xifres notables per a un defensor. La seva irrupció va ser tan potent que el FC Barcelona va pagar 20 milions d'euros pel seu traspàs el 2019.

Després del seu pas pel Camp Nou, Firpo va recalar al Leeds United, on ha completat quatre campanyes a la Championship i la Premier League, acumulant més de 100 partits oficials, sis gols i 22 assistències. El mateix jugador mai ha amagat el seu sentiment bètic: "El Betis és casa meva. Soc bètic i ho porto a la sang", ha declarat recentment. Aquesta identificació amb el club i el desig de tornar han estat determinants per prioritzar el projecte verd-i-blanc en la seva carrera.

En el pla tàctic, Firpo és un jugador de recorregut, capaç d'aportar tant en defensa com en atac. La seva potència física, arribada des de la segona línia i versatilitat per adaptar-se a diferents sistemes encaixen en la filosofia de Pellegrini, que cerca un lateral capaç de ser profund sense descuidar el rigor defensiu.