El fitxatge més polèmic que prepara l’Atlètic de Madrid

Un gir inesperat al mercat blanc-i-vermell ha despertat passions a Madrid. L'Atlètic, com pràcticament passa cada estiu, busca tancar un reforç de pes al lateral esquerre. Tanmateix, l'últim nom que ha sonat ha generat controvèrsia. Es tracta d'un jugador amb passat colchonero… i madridista.

Amb el Mundial de Clubs a tocar i un debut marcat contra el PSG el 15 de juny, l'Atlètic de Madrid compagina exigents compromisos esportius amb l'obligació de reforçar la plantilla. I aquest estiu en concret són diverses les demarcacions que demanen reforços perquè els del Metropolitano tornin a lluitar per títols. Una d'elles és la del lateral esquerrà.

I un dels noms que estava sonant amb més força aquests últims dies era el de Theo Hernández. Diversos mitjans reputats afirmaven que les negociacions estaven molt avançades i que l'operació podria tancar-se més aviat que tard.

| Atlético de Madrid

L'opció que va generar polèmica… i el seu refredament

En els dies previs es va especular que l'Atlètic estava disposat a invertir entre 15 i 20 milions d'euros per fitxar el lateral esquerrà de l'AC Milan, internacional amb França i ex del Real Madrid. Tanmateix, fonts com el MARCA han confirmat en les últimes hores que la negociació s'ha refredat fins a anul·lar-se completament.

El club italià, conscient que el seu contracte finalitza el 2026, buscava una venda per no perdre'l gratis. Fins i tot va arribar a rebre ofertes de l'Aràbia Saudita per 35 M€, rebutjades pel jugador. El colchonero, en canvi, es va plantar en una xifra inferior (20 M€ màxim), insuficient per a San Siro

A més, les xarxes socials van cremar davant la possibilitat de fitxar un futbolista que va abandonar el club per l'etern rival el 2017, cosa que va generar un descontentament notable entre els seguidors blanc-i-vermells. Una cosa similar al que estem vivint actualment amb Joan García i el Barça.

Als seus 27 anys, compta amb una trajectòria sòlida a l'elit. A la temporada 2024‑25, va disputar 49 partits, va anotar 5 gols i va repartir 6 assistències des del lateral esquerrà as.com. El seu palmarès inclou títols a LaLiga, Champions, Serie A i Supercopes. Aquest bagatge avalava una opció esportiva d'alt nivell. Tot i així, la combinació de passat madridista, el refredament de les converses i una afició dividida han propiciat el rebuig a la seva arribada.

Les alternatives a l'agenda

Amb aquesta via bloquejada, la direcció esportiva liderada per Carlos Bucero continua avaluant alternatives en laterals esquerrans. Es busca un perfil estranger, amb contracte fins al 2026, que encaixi econòmicament i en el sistema de Simeone.

Els noms que han sortit a escena inclouen Miguel Gutiérrez (del Girona, amb opció complicada pels drets del Real Madrid), el portuguès Grimaldo i l'equatorià Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen. Cap d'ells ha arribat encara a declaració oficial, tot i que el seu perfil coincideix amb les exigències esportives i econòmiques de l'Atlètic.