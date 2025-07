Betis, Oviedo, Sevilla, Celta, Mallorca, Valencia y Osasuna quieren jugador del Barça

En el contexto de un mercado de fichajes cada vez más impredecible, el FC Barcelona se enfrenta a una operación que podría generar un alivio económico inmediato. Uno de sus jugadores con más proyección está a punto de salir del club. La dirección deportiva ya lo ha comunicado internamente: se prioriza una venta con opción de recompra.

Con la cesión de Ansu Fati al Mónaco ya pactada y la salida de Pablo Torre al Mallorca en marcha, todo apunta a que la siguiente pieza del dominó caerá en breve. La intención es clara: hacer caja sin cerrar definitivamente la puerta a un posible regreso futuro.

Muchos interesados y una negociación compleja

Equipos de Primera División como el Getafe, el Celta, el Sevilla, el Valencia, el Betis, Osasuna o el recién ascendido Oviedo han mostrado interés. Incluso varios clubes extranjeros han tanteado la situación del jugador, aunque desde el entorno del futbolista prefieren seguir en LaLiga para mantener la visibilidad y regularidad competitiva.

| FC Barcelona

La operación no es sencilla. No se trata de una cesión habitual, sino de un traspaso con cláusula de recompra, algo que requiere un acuerdo minucioso sobre plazos, importes y derechos federativos. Según fuentes del club, las negociaciones van por buen camino, pero no se anunciará nada hasta que las condiciones sean óptimas.

El Betis, en una posición privilegiada

En estos momentos, el Real Betis parece tener la delantera. Las relaciones entre el club verdiblanco y el Barça son excelentes, como ya se demostró en los acuerdos por Abde, Chadi Riad o incluso por el joven Vitor Roque. Además, el Betis ya estuvo a punto de incorporar a este jugador en enero.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Los contactos se han intensificado en las últimas horas. El cuerpo técnico del Betis valora su perfil y considera que encajaría perfectamente en el sistema ofensivo del equipo. Además, el club andaluz está dispuesto a aceptar la fórmula que propone el Barça: venta inmediata con opción preferente de recompra.

El jugador, en el centro del tablero

El futbolista, que ha brillado en el filial y ha tenido minutos en el primer equipo, está centrado en su futuro. Aunque ha contado con la confianza de Hansi Flick en esta pretemporada, todos coinciden en que necesita una mayor continuidad competitiva. El cuerpo técnico le valora, pero entiende que su crecimiento pasa por salir y sumar partidos en la élite.

Él mismo ha declarado recientemente que está "en conversaciones con el club y con su agente para tomar una decisión que beneficie a todos". Se trata de un jugador disciplinado, de gran proyección técnica y mentalidad ganadora. Un perfil que despierta el interés de media liga.

Una estrategia que ya ha funcionado

La política del Barça con los jóvenes está clara: facilitar salidas con recompra para no perder definitivamente a los talentos emergentes. Ya lo hizo con Eric García en su día, y hace unos años con jugadores como Ilaix Moriba o Álex Collado. Esta estrategia permite liberar masa salarial sin cerrar puertas.

Además, en un contexto financiero complicado, cualquier ingreso extraordinario puede ser clave para cumplir con los requisitos del Fair Play financiero y reforzar otras posiciones prioritarias.

Y el nombre es…

Hasta ahora, el club había evitado confirmarlo públicamente. Pero hoy, fuentes cercanas a la operación lo han desvelado: el jugador que protagoniza esta venta inminente es Pau Víctor. El joven delantero, pretendido por media Primera División, saldrá del Barça este verano.

Será la tercera salida relevante del club en este mercado, tras Ansu Fati y Pablo Torre. Y también, una de las más seguidas de cerca por la afición, porque Pau Víctor promete volver... y por la puerta grande.