El pretendent sorpresa d'Ansu Fati: Deco ja compta els diners per fitxar

En la temporada 2024-25, Ansu Fati no ha brillat com en èpoques anteriors. A pesar del seu prometedor inici al FC Barcelona, les lesions i la falta de continuïtat han limitat la seva participació en l'equip. Amb només 298 minuts disputats en 11 partits i sense contribucions directes en gols, el seu protagonisme ha disminuït considerablement.

Una temporada del Barça espectacular

El FC Barcelona, sota la direcció esportiva de Deco, ha viscut una temporada espectacular i s'ha quedat a les portes del quartet. La situació d'Ansu Fati és particularment rellevant, ja que el seu salari, estimat en 12 milions d'euros bruts anuals i amb un augment previst a 14 milions en la temporada 2026-27, representa una càrrega significativa per al club.

A més, el seu contracte vigent fins al 2027 i la seva escassa participació en l'equip fan que la seva sortida sigui una opció considerada per la directiva.

| FC Barcelona, Joan Laporta, Ansu Fati, LaLiga, XCatalunya

Equips interessats

En aquest context, l'AS Mònaco ha mostrat interès a adquirir el jove atacant. El club del Principat, que ha assegurat la seva participació en la pròxima edició de la Champions League després de finalitzar tercer a la Ligue 1, busca reforçar la seva ofensiva amb talent jove i experiència internacional.

Estadístiques que l'avalen

Ansu Fati, de 22 anys, ha tingut una trajectòria marcada per alts i baixos. Des del seu debut amb el primer equip del Barcelona el 2019, ha acumulat 86 partits, 22 gols i 4 assistències en competicions nacionals. No obstant això, les lesions han afectat la seva continuïtat i rendiment.

En la temporada actual, la seva participació ha estat limitada, amb només 298 minuts en 11 encontres i sense gols ni assistències. Aquesta falta de protagonisme ha portat el club i el jugador a considerar opcions que li permetin recuperar el seu nivell i confiança.

| XCatalunya, F.C. Barcelona

El Barça valora la seva venda

Ansu Fati és conegut per la seva versatilitat en l'atac, capaç de desenvolupar-se com a extrem esquerre, dret o davanter central. La seva velocitat, habilitat en l'un contra un i capacitat per desbordar el converteixen en una amenaça constant per a les defenses rivals. No obstant això, les lesions han minvat la seva explosivitat i regularitat al camp.

L'AS Mònaco, dirigit per Adi Hütter, busca incorporar Fati per potenciar la seva ofensiva de cara a la Champions League. El club ha estat històricament un trampolí per a joves talents, com Kylian Mbappé i James Rodríguez, i podria oferir a Ansu l'entorn adequat per rellançar la seva carrera.

Per a Ansu, el Mònaco representa una oportunitat de recuperar protagonisme en un equip competitiu i amb aspiracions europees. La decisió final dependrà de les negociacions entre ambdós clubs i de la voluntat del jugador d'emprendre un nou repte en la seva carrera