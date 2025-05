Es mor per jugar al Barça i Flick s'ho pensa: Lewandowski ja té relleu

En una temporada on el FC Barcelona ha tornat a assaborir la glòria amb un triplet nacional, Lliga, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya. La direcció esportiva ja pensa en el futur. Amb Robert Lewandowski acostant-se al final de la seva carrera, el club busca assegurar el seu llegat ofensiu.

Robert Lewandowski, als seus 36 anys, ha estat una peça clau en l'atac blaugrana, anotant 40 gols en la temporada. No obstant això, el seu contracte expira el 2026, i el club considera que és el moment adequat per planificar la seva successió. La necessitat d'un relleu es fa més urgent donat l'estil de joc exigent que implementa Flick, on la mobilitat i la pressió alta són fonamentals.

Marcus Rashford: el candidat ideal

El nom que ressona amb força als passadissos del Camp Nou és el de Marcus Rashford. El davanter anglès, actualment cedit a l'Aston Villa, ha mostrat un rendiment excel·lent sota la direcció d'Unai Emery. La seva versatilitat per jugar tant a la banda com al centre de l'atac el converteix en un perfil atractiu per al Barça.

| Twitter

Rashford ha manifestat el seu desig de vestir la samarreta blaugrana i estaria disposat a reduir considerablement el seu salari per facilitar l'operació. A més, no descarta la possibilitat d'una cessió amb opció de compra, la qual cosa alleujaria les restriccions del fair play que enfronta el club.

Durant la seva estada a l'Aston Villa, Rashford ha estat titular indiscutible, contribuint amb gols i assistències tant a la Premier com en competicions europees. La seva capacitat per desbordar, velocitat i l'olfacte golejador el posicionen com una opció sòlida per liderar l'atac del Barça en els pròxims anys.

D'altra banda, el FC Barcelona ha demostrat una capacitat ofensiva impressionant aquesta temporada, amb 171 gols en totes les competicions. La incorporació d'un jugador del calibre de Rashford podria mantenir o fins i tot millorar aquesta xifra en el futur.

| FCB

Un jugador que encaixa per a Flick

L'estil de joc de Rashford encaixa perfectament amb la filosofia de Hansi Flick. La seva habilitat per pressionar alt, rapidesa en els contraatacs i capacitat per associar-se amb els migcampistes el converteixen en un davanter modern i complet. A més, la seva experiència a la Premier League i en competicions internacionals aporta un valor afegit a l'equip.

La presència de Rashford també permetria una rotació més efectiva al front d'atac, donant descans a jugadors clau i oferint diferents variants tàctiques.

Amb la finestra de transferències acostant-se, el FC Barcelona ha d'actuar amb rapidesa si desitja assegurar els serveis de Rashford. La competència pel davanter serà intensa, i la seva disposició a unir-se al club ofereix una oportunitat que no s'ha de desaprofitar.

A més, la planificació anticipada permetrà una integració més fluida a l'equip, facilitant l'adaptació a l'estil de joc i la cultura del club.