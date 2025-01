El Barça tancarà una altra venda milionària: Ara a Qatar

El filial blaugrana viu moments convulsos, amb diversos jugadors de la pedrera valorant opcions lluny de la Ciutat Comtal. Els pròxims dies es preveuen decisius en un mercat d'hivern que ja ha deixat pistes d'un èxode juvenil cap a destinacions exòtiques. El club, mentrestant, prepara una operació que podria tancar-se de manera imminent i deixar a la caixa uns quants milions d'euros.

El protagonista d'aquesta història és Pau Prim, un migcampista de 18 anys que va arribar al Barça en etapa de prebenjamí. Malgrat la seva prolongada trajectòria a La Masia, no ha aconseguit debutar amb el primer equip i avui milita al Barça Atlètic, on acumula 16 partits a la Primera Federació. El seu valor de mercat se situa al voltant dels 500.000 euros, però la venda pot suposar una xifra força més elevada.

| FCB

En els últims dies, el jugador semblava tenir propostes des d'Aràbia Saudita, igual que el seu company Unai Hernández, qui està pròxim a incorporar-se a l'Al Ittihad. No obstant això, la prioritat de Pau passa pel futbol qatarià, on es parla de l'Al Sadd com el possible destí final. El traspàs encara no està signat, però segons el periodista Fabrizio Romano, les negociacions s'han accelerat.

'Palanques' inesperades

El Barça, conscient de la dificultat per retenir aquests talents, intenta obtenir els millors beneficis econòmics possibles. El problema rau en què molts d'ells, com Prim, tenen contracte fins al 2025 i no accepten renovar, cosa que obliga la directiva a plantejar-se vendes primerenques. El cas d'Unai Hernández podria deixar a la caixa més de cinc milions d'euros, mentre que Pau Prim generaria una quantitat lleugerament inferior.

A nivell esportiu, la perspectiva d'un futur sense oportunitats al Camp Nou ha influït en la decisió del migcampista de 18 anys. Des de les categories inferiors, sempre se'l va considerar un pivot amb bona tècnica i visió de joc, però la competència a l'elit és implacable. A més, l'arribada constant de reforços i les escasses places al primer equip compliquen les aspiracions de molts jugadors de la pedrera.

A l'entitat blaugrana hi ha preocupació per l'"efecte crida" que pot provocar l'aparició de clubs àrabs amb ofertes difícils de rebutjar. Per això, el Barcelona ha començat a traçar un pla per blindar les promeses que sí veu clau en el futur. Així i tot, en aquest mercat d'hivern ja es donen per perduts diversos futbolistes que semblaven cridats a competir per un lloc al primer equip.

En el cas de Pau, la marxa apunta a concretar-se en els pròxims dies, tot i que encara podrien donar-se girs d'última hora. Si res no es torça, serà la segona fuga sonada d'un jugador de la pedrera cap a terres exòtiques en qüestió de setmanes. Mentrestant, la secretaria tècnica treballa sense descans, intentant equilibrar els comptes i assegurar la supervivència financera d'un club que continua buscant talent, però també corre el risc de perdre'l.