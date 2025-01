El Barça a punt de tancar una venda inesperada a l'Aràbia Saudita

per Iker Silvosa

El FC Barcelona afronta el tram final del mercat d'hivern amb moviments sorprenents en el seu filial. La necessitat d'equilibrar comptes i l'aparició de projectes emergents en lligues llunyanes han propiciat operacions que, fa només uns anys, semblaven impensables. Des d'Aràbia Saudita, on ja han recal·lat joves promeses del futbol espanyol com Gabriel Veiga o Iker Almena, insisteixen a fer-se amb un altre talent format a La Masia.

El protagonista d'aquesta història és el capità del Barça B, Unai Hernández, un migcampista de 20 anys que ha brillat amb llum pròpia en la present temporada. Després de ser suplent aquest cap de setmana davant l'Ourense per petició del propi futbolista, tot apunta que posarà rumb a l'Al-Ittihad de Jeddah en qüestió de dies, segons ha assegurat Fabrizio Romano. A les oficines del Camp Nou es dona per fet que l'operació suposarà una injecció econòmica propera als 4 o 5 milions d'euros, una xifra inesperada per tractar-se d'un futbolista tan jove.



L'Al-Ittihad, dirigit esportivament per Ramón Planes —antic responsable de la secretaria tècnica blaugrana—, ja ha protagonitzat sonats moviments en els últims mesos. Compta a les seves files amb futbolistes de la talla de Karim Benzema, Kanté, Fabinho, Aouar, Danilo Pereira, Moussa Diaby i Bergwijn, cosa que fa pensar que l'equip saudita té coberta la medul·lar amb figures de gran renom. No obstant això, l'aposta pel capità del Barça B respon a una visió de futur i al desig d'incorporar un jugador amb molt marge de progressió.

Hi havia projecte amb Unai, però 'la pela és la pela'

El jove talent va signar contracte fins al juny de 2026 i ha estat un dels noms més sonats en l'òrbita blaugrana durant l'últim any. Amb 9 gols i 3 assistències en 20 partits amb el filial, s'havia convertit en la peça clau de l'equip. A més, havia estat habitual en els entrenaments amb el primer equip dirigit per Hansi Flick, i fins i tot va viatjar als Estats Units per realitzar la gira estiuenca amb els grans.

L'absència d'aquest futbolista en l'onze inicial davant l'Ourense va ser un símptoma inequívoc de la seva imminent sortida. Segons fonts internes, el migcampista va demanar no tenir minuts mentre tancava els últims serrells de la negociació amb l'Al-Ittihad. Pel que sembla, el conjunt saudita va haver d'alliberar una plaça abans d'oficialitzar el fitxatge, cosa que finalment han aconseguit després de resoldre certes qüestions burocràtiques.

El Barça, per la seva banda, s'asseguraria diversos beneficis en cas que l'operació es concreti. L'entitat catalana segueix el camí que ja va marcar quan va vendre altres promeses i es va reservar drets sobre futures vendes o la possibilitat de recomprar el jugador en un termini determinat. En temps complicats a nivell econòmic, aquest tipus de vendes inesperades permeten reforçar el múscul financer del club i, al mateix temps, deixa oberta la porta a un retorn si la jove estrella continua creixent a Aràbia Saudita.

L'Al-Ittihad, segon classificat a la Saudi Pro League i present a les semifinals de Copa, espera que la incorporació del capità culer sigui la cirereta d'un projecte ambiciós. El fitxatge, a punt de fer-se oficial, confirma que els clubs saudites no només busquen grans estrelles consagrades, sinó també nous talents que puguin rendir a mitjà i llarg termini. El futur del migcampista està a un pas de canviar d'escenari: de la pedrera més famosa del món al futbol emergent d'Orient Mitjà.