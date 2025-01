Nou moviment del València per aconseguir un fitxatge per a Carlos Corberán

El conjunt che continua treballant contrarellotge per tancar incorporacions en aquest mercat d'hivern. Després d'una primera part de la temporada amb resultats paupèrrims, els pitjors de la seva història, la directiva ha decidit ajustar la plantilla per fer un salt de qualitat immediat. Un dels objectius principals és reforçar el centre del camp amb un jugador de garanties que sumi competitivitat. I sembla que ja n'hi ha un d'escollit.

Aquest futbolista es diu Eljif Elmas, un migcampista ofensiu macedoni de 25 anys que milita al RB Leipzig. L'equip de Carlos Corberán ja havia tingut altres alternatives sobre la taula, com la de Julio Enciso del Brighton, però finalment les negociacions no van arribar a bon port. Amb la sortida de Maximiliano Caufriez, que amb prou feines va jugar un partit al València i va provocar un penal decisiu davant el Getafe, el club va alliberar la plaça i va alliberar marge salarial per llançar l'ofensiva per Elmas. El belga va rescindir el seu contracte de cessió amb els valencianistes i ja s'ha unit al RB Salzburg.

Tornant a Elmas, el migcampista va aterrar a la Bundesliga el passat 1 de gener de 2024, a canvi de 24 milions d'euros que el Leipzig va pagar al Nàpols. No obstant això, el macedoni no ha gaudit del protagonisme esperat en el quadre alemany, sumant amb prou feines 89 minuts en el que va de temporada, entre Bundesliga, Copa d'Alemanya i Champions League. Així i tot, el seu valor de mercat ronda els 12 milions d'euros i el seu contracte s'estén fins al juny de 2028, detall que suggereix que el Leipzig confia en el seu potencial a llarg termini.

Eljif Elmas, un 'totcampista' per al València

Amb el seu 1,84 m d'altura i una gran versatilitat tàctica, Elmas pot exercir com a mitjapunta, migcampista o fins i tot com a extrem esquerre. Els seus millors moments es van viure al Nàpols, on va deixar destells de la seva qualitat i es va convertir en un dels talents emergents de la Serie A. A més, s'ha consolidat com a pilar en la selecció de Macedònia del Nord, participant en triomfs històrics per a un país amb poca tradició futbolística en el panorama internacional.

El pla del València passa per incorporar el jugador en qualitat de cedit fins al juny de 2025, sense opció de compra, segons les últimes informacions. El cos tècnic està convençut que pot ser la peça que connecti línies i aporti creativitat a la medul·lar, cosa de la qual l'equip ha mancat en trams decisius de la temporada. De tancar-se l'operació, el macedoni aterraria a Mestalla amb la responsabilitat de marcar diferències des del primer dia.

Carlos Corberán creu que Elmas podria encaixar a la perfecció en la seva idea de joc, basada en la pressió avançada i en la rapidesa per executar transicions ofensives. El macedoni, amb bona visió de joc i capacitat per conduir la pilota, pot convertir-se en aquest enllaç idoni entre la defensa i els homes d'atac. La incògnita és com respondrà en una competició tan exigent com LaLiga després del seu fugaç pas per Alemanya.

Si res no es torça, el migcampista viatjarà a València en qüestió de dies per signar i unir-se als entrenaments, segons han assegurat des de Relevo. Per la seva banda, el club de Mestalla avança en la reestructuració de la plantilla, confiant que aquest nou moviment sigui un revulsiu important. L'objectiu és clar: acabar la temporada amb bones sensacions i, sobretot, amb la permanència assegurada en una campanya que es presenta molt competida.