Betis, Celta i UD Las Palmas volen una perla del Liverpool

El mercat de fitxatges d'hivern segueix el seu curs i diversos equips de LaLiga busquen reforços que els permetin encarar amb garanties la segona meitat de la temporada. En aquest context, hi ha un jove futbolista cedit a la Bundesliga austríaca que no està comptant amb la continuïtat desitjada. El seu entorn, conscient de la necessitat de més minuts, valora trencar l'acord de préstec i mirar cap a Espanya.

Aquest jugador és Stefan Bajcetic, un migcampista de 20 anys que pertany al Liverpool, però es troba al RB Salzburg fins al juny de 2025. Els seus minuts sobre la gespa no arriben als 900 en el que va de curs, una cosa insuficient per a un futbolista que necessita foguejar-se a un ritme alt. A més, l'anglès no veu amb mals ulls un pas per LaLiga, més si és en un club que confiï en ell de manera immediata.

| RB Salzburg

La seva curta experiència a Salzburg inclou 18 participacions totals, repartides a la Bundesliga austríaca (12 partits), la UEFA Champions League (5) i la ÖFB-Cup (1). No obstant això, no ha aconseguit fer-se amb un lloc clau, i d'aquí que sorgeixin opcions perquè torni a Espanya abans del previst. Segons apunten diversos mitjans, Betis, Celta i UD Las Palmas s'han mostrat interessades en la cessió, cadascun amb urgències diferents a la seva zona medul·lar.

Las Palmas lidera la cursa

El canterà del Celta, on es va formar de 2013 a 2020, va declarar fa poc el seu afecte pel quadre gallec. No obstant això, el propi club celeste sembla tenir altres prioritats, com el fitxatge d'Iker Losada, i només disposa d'una fitxa lliure a la plantilla. Per realitzar un moviment per Bajcetic, hauria de sortir un altre jugador, cosa que complica un hipotètic retorn a la seva terra natal.

| @liverpoolfc

Al Betis, per la seva banda, la necessitat d'un migcampista podria conjugar-se bé amb el perfil d'un futbolista jove i amb projecció. El problema resideix en les prioritats actuals del conjunt verd-i-blanc, que apunta més a reforçar la davantera i el lateral esquerre, segons informen fonts properes al club. Aquesta situació deixa en pausa qualsevol negociació pel migcampista del Liverpool.

La UD Las Palmas s'ha sumat fa poc a la pugna, movent fitxa per reforçar el seu centre del camp i assegurar la permanència a Primera Divisió. El quadre groc confia en la visió de Diego Martínez i veu en el migcampista cedit pel Liverpool un potencial revulsiu. L'operació, segons fonts d'Atlántico Hoy, ja compta amb converses avançades, encara que el tancament dependrà de la voluntat del Salzburg i la situació contractual a Merseyside.

Bajcetic, que mesura 1,85 metres, es desenvolupa com a pivot, migcampista i fins i tot ha provat la posició de defensa central. El seu valor de mercat ronda els 9 milions d'euros, lluny dels 13 que va assolir al març de 2023, però encara el seu perfil atrau diversos directors esportius. El pla inicial del Liverpool és cedir-lo fins que maduri futbolísticament, confiant que acumuli experiència en campionats competitius.

En les pròximes setmanes, tot pot desencadenar-se ràpid si el Salzburg accepta la finalització anticipada de la cessió i el Liverpool dona llum verda. El jugador desitja sumar minuts a LaLiga, i els equips espanyols interessats podrien ser una via perfecta per assentar el seu creixement. Fins a l'últim dia de mercat, Betis, Celta i UD Las Palmas seguiran atentament cada avanç d'un fitxatge que podria resultar clau en la recta final de la temporada.