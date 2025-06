Lamine Yamal li torna a Hansi Flick: 'El millor entrenador és...'

La Champions League no només és el major aparador de talent futbolístic a Europa, sinó també un escenari on els joves jugadors demostren la seva personalitat fora del terreny de joc. En aquest context, la presència de noves figures s'ha fet notar, especialment en els equips amb projectes renovats i grans expectatives de cara a la pròxima temporada. El FC Barcelona n'és un exemple clar, amb una generació jove cridada a liderar el club i tornar-lo al més alt del futbol internacional.

Lamine Yamal i la seva selecció de la Champions: picades d'ullet i sinceritat

Durant la seva intervenció ahir a El Partidazo de COPE, un dels programes de referència en l'anàlisi futbolística, Lamine Yamal va ser protagonista per les seves respostes fresques i espontànies. L'extrem blaugrana va ser qüestionat sobre qui han estat els millors futbolistes per posició en l'última edició de la Champions League, i les seves eleccions van sorprendre més d'un.

Per a la porteria, Lamine va destacar la seguretat de Donnarumma. A la línia defensiva, va triar Pacho, mentre que al centre del camp es va decantar per Vitinha i Pedri, subratllant la importància de la creativitat i l'equilibri. Com a davanter, va optar per Raphinha, company al Barça, un gest que no va passar desapercebut per a l'afició culer.

La pregunta clau va arribar quan se li va demanar triar el millor entrenador de la competició. Sense dubtar-ho, Lamine Yamal va esmentar Luis Enrique, actualment al capdavant del Paris Saint-Germain i exentrenador blaugrana, obviant Hansi Flick, el seu actual entrenador al club blaugrana.

Les paraules de Lamine sobre Hansi Flick: exigència i aprenentatge

Lluny de generar polèmica, el jove internacional espanyol va explicar amb naturalitat la seva visió sobre el tècnic alemany. “Potser és massa estricte, però això és el que ens va bé. Som jugadors joves i si no està a sobre nostre, algun es pot relaxar”, va confessar Lamine Yamal, deixant clar que la disciplina imposada per Flick pot ser clau per al desenvolupament d'una plantilla tan jove com la del Barça.

El seu to no va ser en absolut negatiu, sinó més aviat de reconeixement i maduresa, assumint que l'alt nivell d'exigència és fonamental per mantenir la concentració i el creixement constant.

Hansi Flick respon: una exigència que apunta al futur

La relació entre jugador i entrenador sembla anar pel bon camí, malgrat les interpretacions externes que puguin sorgir. Dies abans, Hansi Flick havia declarat en roda de premsa, referint-se de manera genèrica però amb Lamine Yamal en ment: “Si vols jugar al màxim nivell els pròxims 15 anys, has d'entrenar molt bé”. Aquest missatge, lluny de ser un retret, va ser entès com una crida a la responsabilitat, tant per a Lamine com per a la resta de la plantilla.

En les últimes jornades, es va viralitzar un vídeo on es veu Flick fent broma i dialogant distesament amb Lamine, dissipant qualsevol rumor de tensió interna. Tots dos saben que el futur del Barça passa per una bona convivència i una exigència mútua.