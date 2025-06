El Barça toma una clara decisión con Andreas Christensen: Hansi Flick da el OK

En los despachos del Camp Nou hay varias carpetas abiertas, pero pocas tan sensibles como la de Andreas Christensen. El central danés ha pasado de ser un activo estratégico a convertirse en una incógnita dentro del nuevo proyecto de Hansi Flick. A pesar de su calidad contrastada y su experiencia internacional, en el club cada vez hay más voces que se plantean su salida.

Un perfil valorado por Flick

Christensen llegó libre del Chelsea y ha ofrecido solidez en muchos tramos de la temporada. Flick, en sus primeros análisis, ha destacado su polivalencia y buena lectura del juego, lo que le permite actuar tanto de central como de pivote. El técnico alemán lo ha utilizado en el tramo final del curso, especialmente tras recuperarse de varias lesiones que lo habían dejado fuera de combate durante meses.

El Barça afronta la próxima temporada con una sobrepoblación evidente en el eje defensivo. Cubarsí es ya una realidad y se perfila como titular indiscutible. Íñigo Martínez también parte con ventaja y Ronald Araújo seguirá siendo un pilar clave. A estos nombres se suma Eric Garcia, a punto de renovar, y Koundé, que puede actuar como central o lateral derecho.

| YouTube

El peso del contrato

El problema no es solo deportivo. Christensen firmó en su día un contrato elevado, acorde al hecho de haber llegado libre. Pero en la situación económica actual del club, ese salario pesa. El contrato termina en 2026 y no habrá propuesta para alargarlo. El mensaje, aunque no verbalizado, es claro: si llega una buena oferta, escucharán.

Christensen, por su parte, no ha manifestado intención de marcharse. Ha repetido en varias entrevistas que su intención es seguir en Barcelona hasta agotar su contrato, como ya hizo en el Chelsea. Cree que con trabajo y paciencia puede ganarse un puesto, aunque es consciente de que la competencia será feroz.

| FCB

Una visita que lo cambia todo

Hace apenas unas semanas, emisarios de un club extranjero visitaron Barcelona para sondear el mercado de fichajes. Se interesaron por varios perfiles de la plantilla culé, especialmente defensas. El nombre de Christensen fue uno de los que más llamó la atención.

En la dirección deportiva del Barça tienen claro que no todos podrán seguir. Para dar entrada a nuevos fichajes, hay que liberar masa salarial. Y vender a jugadores con mercado es imprescindible. Aunque Flick valora al danés, también entiende la necesidad del club.

Interés firme desde Arabia Saudí

En las últimas horas, se ha confirmado que el club que estuvo sondeando a Christensen es el Al Nassr, el equipo saudí en el que milita Cristiano Ronaldo. La entidad árabe ha mostrado interés firme y creciente por fichar al defensa culé este verano.

Y el Barça ya ha tomado una decisión: el club ha optado por prescindir de Andreas Christensen si llega una oferta formal desde Arabia. Consideran que su ciclo en el Camp Nou se acerca a su fin y que su salida puede ser positiva tanto en lo deportivo como en lo económico.