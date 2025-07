El Barça posa al seu lloc Ter Stegen amb el comunicat després de l’operació

per Joan Grimal

El FC Barcelona ha fet oficial aquest dimarts el que ja es temia des de feia dies: Marc-André Ter Stegen ha hagut de passar de nou pel quiròfan per tractar els persistents problemes lumbars que arrossega des de fa més de dues temporades.

La intervenció, duta a terme a Bordeus per la doctora Amélie Léglise, ha estat qualificada de “satisfactòria”, tot i que el comunicat del club blaugrana ha evitat detallar un dels punts més sensibles del cas: el temps exacte de baixa del porter alemany.

Una operació esperada... però preocupant

La situació de Ter Stegen s’havia tornat insostenible les últimes setmanes. Després de tornar de vacances, no va poder entrenar amb el grup ni participar a la gira asiàtica, cosa que va encendre totes les alarmes. El Barça, sabent que el porter no estava en condicions, va decidir intervenir quirúrgicament per evitar una recaiguda més gran.

| Canva

Aquesta és la segona operació a la mateixa zona lumbar en tot just dos anys. La intervenció ha estat supervisada pels serveis mèdics del club, tot i que a causa de la pretemporada a l’Àsia, l’encarregat d’acompanyar el porter va ser Ignasi Moix, metge de la secció de bàsquet.

El gran misteri: quant temps estarà de baixa?

Aquí rau el principal conflicte. El comunicat oficial del Barça evita oferir una estimació concreta del temps de recuperació, limitant-se a assenyalar que “la seva evolució marcarà la seva disponibilitat”. Tanmateix, el mateix Ter Stegen, en una declaració a SPORT, es va atrevir a xifrar la seva baixa en tres mesos.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

I això té implicacions importants: LaLiga només permet alliberar el 80% del salari d’un jugador lesionat si la baixa supera els quatre mesos. Per tant, si la recuperació s’allarga més del previst, el Barça podria utilitzar aquesta fitxa per inscriure nous fitxatges. Però si el porter compleix la seva promesa d’estar llest en tres mesos, aquesta possibilitat s’esvaeix.

Mercat bloquejat i competència ferotge

El nou escenari ha paralitzat els plans del Barça pel que fa al mercat de porters. Abans de l’operació, Ter Stegen ja veia perillar el seu lloc després de l’arribada de Joan Garcia i la renovació de Wojciech Szczesny, tots dos amb la benedicció de Hansi Flick.

A més, Iñaki Peña continua a la plantilla i Diego Kochen apareix com una jove alternativa per al futur. A tot això s’hi afegeix la necessitat de donar sortida a Peña, a qui només li queda un any de contracte. El club espera rescindir la seva vinculació i conservar una opció de recompra.

Ofertes rebutjades i un futur incert

Abans de decidir-se per l’operació, Ter Stegen havia rebut propostes interessants, entre les quals una oferta ferma del Galatasaray i una altra, més lucrativa, des d’Aràbia Saudita. També hi havia clubs europeus interessats, però el seu alt salari ha estat un obstacle important per a qualsevol traspàs.

Després de l’operació, el seu futur immediat queda en suspens. El porter vol mantenir-se competitiu per acudir al Mundial de 2026, però sap que ara parteix com a suplent i que necessita una recuperació ràpida per tornar a tenir opcions.

El detall més important del comunicat

Tot i que breu, el comunicat del FC Barcelona revela quelcom clau al final, encara que de manera implícita: no es comprometen amb un termini de recuperació perquè saben que la situació mèdica és delicada i podria allargar-se més del que s’esperava. Això deixa oberta la porta a alliberar fitxa i fer moviments al mercat d’hivern.

En altres paraules: el club no descarta que Ter Stegen estigui més de quatre mesos de baixa, cosa que permetria activar un pla B a la porteria. Aquest és, sens dubte, el missatge més important –i ocult– del comunicat oficial.