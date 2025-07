Simeone ho veu clar: La decisió que ha pres l’Atlètic de Madrid amb Nahuel Molina

L'Atlètic de Madrid es prepara per a una de les temporades més exigents de l'última dècada; les decepcions dels últims anys així ho provoquen. Amb l'inici de la pretemporada i un full de ruta marcada per l'ambició i la necessitat de continuar renovant el vestidor, el club matalasser afronta dies decisius als despatxos. Simeone, al capdavant del projecte un cop més, ha deixat clar en les seves últimes compareixences que enguany no hi haurà espai per a mitges tintes. La competència interna es multiplica i ningú no té el lloc assegurat.

Nahuel Molina, entre la confiança de Simeone i la pressió del mercat

El cas de Nahuel Molina és un dels que més dubtes genera dins l'entorn blanc-i-vermell. Tot i que va arribar com a fitxatge estratègic després de brillar a la Serie A i proclamar-se campió del món amb l'Argentina, el seu rendiment a la banda dreta no ha acabat de convèncer del tot el cos tècnic. Malgrat haver gaudit de molts minuts en campanyes anteriors, l'arribada de reforços i la consolidació de jugadors com Marcos Llorente i Marc Pubill ha canviat l'escenari per a l'argentí.

Diego Simeone, sempre pragmàtic, l'ha recolzat en públic, però internament el club busca una solució que permeti alliberar una plaça d'extracomunitari. La raó és simple: els matalassers necessiten marge per inscriure les seves últimes incorporacions, especialment futbolistes sud-americans cridats a ser importants com Johnny Cardoso o Thiago Almada.

| Marca

Juventus a l'aguait i l'efecte dòmino al mercat de fitxatges

Mentrestant, la Juventus manté l'esperança de fitxar Nahuel Molina. L'interès dels italians no és nou, però aquest estiu sembla més real que mai. Segons informacions recents, el club de Torí només executarà el moviment si aconsegueix tancar abans la sortida de Timothy Weah a l'Olympique de Marsella. Si es concreta aquesta venda, els bianconeri apuntalarien el lateral dret amb l'internacional argentí, repetint així una fórmula habitual del Calcio: fitxar jugadors de la Lliga espanyola per fer el salt de qualitat.

En l'entorn del futbolista es percep un cert cansament pels rumors, tal com apunten a El Desmarque. Molina està còmode a Madrid i no vol renunciar al repte d'assentar-se com a titular, encara més amb el Mundial a tocar. A més, el lateral no contempla opcions fora del futbol europeu. Aràbia Saudita ha sondejat el seu fitxatge, però la resposta ha estat negativa.

Les claus de l'operació: plantilla, extracomunitaris i Mundial 2026

El fons de la qüestió transcendeix el simple interès esportiu. Nahuel Molina ocupa una plaça d'extracomunitari que pot ser decisiva per a l'Atlètic de Madrid. Amb l'arribada d'Almada i Cardoso, la direcció esportiva necessita alliberar espai per mantenir la plantilla equilibrada i complir amb la normativa.

D'altra banda, Simeone sap que un jugador com Molina necessita minuts i continuïtat si vol ser citat per Lionel Scaloni per al Mundial de 2026. La competència serà ferotge, tant al club com a la selecció argentina, i la manca de protagonisme pot ser un llast per a l'internacional albiceleste. L'Atlètic ja ha demostrat que no té cap problema a facilitar sortides si el context ho exigeix, sobretot en posicions en què el recanvi està garantit.