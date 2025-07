El Deportivo Alavés dona una mala notícia al Real Oviedo amb Jovic: Fitxatge frustrat

El futbol d'estiu a Espanya sempre deixa moviments inesperats, operacions en cadena i molta tensió entre directives. La il·lusió torna a Oviedo després de l'ascens, però els plans dels asturians per reforçar la seva plantilla de cara a la temporada 2025/2026 han topat amb una d'aquelles jugades mestres que només el mercat de fitxatges pot oferir. Mentre el club continua somiant amb un cop mediàtic, la realitat del mercat i la competència internacional ho posen tot costa amunt.

Després de segellar el seu retorn a l'elit, el Real Oviedo no ha amagat la seva ambició. El fitxatge de Salomón Rondón va marcar l'inici d'una nova era al Tartiere, i des de la direcció esportiva treballen a contrarellotge per oferir al tècnic Veljko Paunovic una plantilla competitiva. L'objectiu és clar: evitar el patiment d'altres equips acabats d'ascendir i consolidar-se a la màxima categoria. La gran esperança era Luka Jovic, davanter que en el seu dia va arribar al Real Madrid com una de les grans promeses del futbol europeu i que ara busca equip després d'acabar contracte.

El club asturià ha mantingut converses serioses per l'atacant serbi, com va reconèixer públicament el director general Agustín Lleida. No obstant això, l'operació mai no va ser senzilla, tant per la fitxa del jugador com per la ferotge competència internacional. A la pretemporada, Oviedo ha deixat clar que encara necessita un referent ofensiu capaç de marcar diferències, i el nom de Jovic és el que més il·lusió generava.

| Twitter

Cruz Azul i Alavés, peces clau en el futur de Luka Jovic

El problema per al Real Oviedo no és només l'aspecte econòmic. La subhasta per Luka Jovic s'ha globalitzat, i d'entre els interessats destaca Cruz Azul, un dels clubs més potents de Mèxic. Tot i que la lliga mexicana permet només nou estrangers per plantilla, els cementers han posat sobre la taula un projecte molt ambiciós i recursos que superen amb escreix la majoria d'equips europeus de perfil mitjà. Tanmateix, per fitxar el serbi necessiten alliberar una plaça d'extracomunitari, una cosa que depèn directament del Deportivo Alavés.

El club vitorià ha mogut fitxa en les últimes hores i negocia l'arribada de Giorgos Giakoumakis, segons ha informat El Desmarque, per suplir la marxa de Panichelli. Si finalment es concreta, els mexicans tindrien via lliure per fer-li lloc a Jovic i presentar una oferta inabastable per a Oviedo.

Un mercat de fitxatges d'estiu marcat per l'efecte dòmino

Aquesta cadena d'operacions, tan habitual als mercats internacionals, posa en escac les aspiracions ovetenses. La direcció del club asturià sabia des de l'inici que competir econòmicament amb Cruz Azul era una missió gairebé impossible. Tanmateix, el bloqueig pel contingent d'estrangers mantenia vives les seves opcions. Ara, tot depèn dels moviments d'Alavés i del futur immediat de Giakoumakis i Panichelli.

En aquest context, el mercat de fitxatges es converteix en una cursa a contrarellotge i en un pols d'enginy entre directives. Els pròxims dies seran claus. Si Cruz Azul aconsegueix alliberar una plaça, el fitxatge de Luka Jovic per Oviedo es convertirà en una quimera i Paunovic haurà de buscar alternatives per completar la seva davantera.