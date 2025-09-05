El Barça en té una guardada a l'Athletic de Bilbao per Nico Williams: Moviment de Laporta

L'estiu va deixar un clima enrarit entre el Barça i l'Athletic Club que encara condiciona les relacions institucionals entre ambdós equips. Al Camp Nou hi ha la sensació que l'episodi Nico Williams va ser molt més que un fitxatge frustrat. El jove extrem va estar a un pas d'arribar al Barça, però finalment va renovar amb l'Athletic per disputar la Champions League.
L'operació va suposar un revés important i va deixar en evidència una ruptura de confiança entre ambdues directives. Aquesta es va veure greujada per la reunió del club basc amb Javier Tebas analitzant els comptes culers.
La situació s'ha transformat en un pols amb tints esportius i polítics, on Aymeric Laporte apareix ara com a protagonista inesperat. El central ho tenia tot acordat per tornar des de l'Al-Nassr, però la inscripció no es va formalitzar dins el termini reglamentari. L'Athletic va confirmar que la documentació va arribar fora de temps tot i tenir pacte amb jugador i club saudita.
Per això, Valverde va mostrar la seva frustració perquè necessita amb urgència un defensa de jerarquia després de quedar-se amb Vivian i Paredes com a únics centrals disponibles. La sanció de Yeray Álvarez, la lesió d'Egiluz i la marxa de Núñez han deixat l'equip molt debilitat.
El Barça es llança a per Laporte
Aquest buit és vist com una oportunitat per Joan Laporta, que vol aprofitar el context per reforçar el Barça a l'hivern. Laporte, internacional espanyol amb àmplia experiència a la Premier, encaixa en totes les demandes de Hansi Flick per a l'eix defensiu. I és que, segons El Nacional, l'entrenador alemany no acaba de confiar en Christensen, mentre Araújo arrossega problemes físics que el condicionen contínuament.
L'arribada d'un jugador d'aquest nivell garantiria solidesa immediata i a més enviaria un missatge contundent cap a l'Athletic. Per a Laporta, més enllà de l'esportiu, fitxar Laporte seria també un ajust de comptes per l'episodi Williams.
L'obstacle principal continua sent econòmic, com passa amb la majoria d'operacions al Barça actual. Deco estudia diferents sortides per generar marge salarial, inclosa la possible venda de Christensen si no renova el seu contracte. En aquest escenari, el gener es presenta com la finestra idònia per llançar una ofensiva definitiva i convèncer el central.
Laporte manté el desig de tornar a la Lliga i prioritzaria una proposta blaugrana davant d'altres ofertes; excepte la de l'Athletic, és clar. El club català creu que és una oportunitat estratègica per reforçar l'equip i alhora recuperar poder al mercat nacional.
Caldrà veure quina decisió pren Aymeric Laporte en el cas hipotètic que aquesta informació d'El Nacional sigui certa i el Barça es llanci per ell. El que és clar és que, sens dubte, en cas d'aconseguir arrabassar-lo a l'Athletic, Joan Laporta donaria un cop sobre la taula. I és que la venjança se serveix en safata de plata.