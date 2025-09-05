Al Villarreal encara no s'ho creuen, alegria màxima: Il·lusió pel Mundial 2026

El pols per una plaça africana rumb al Mundial de 2026 ha encès la il·lusió en més d'un país. La batalla al Grup D enfronta un històric amb plantilla plena d'estrelles contra un conjunt emergent que ha demostrat solidesa i ambició en cada jornada.
Cabo Verde resisteix com a líder després de la setena jornada
La selecció de Cabo Verde va arribar a la setena jornada com a líder del grup i va confirmar el seu paper d'aspirant amb una victòria solvent davant Maurici per 0-2. Aquest resultat li va permetre mantenir la primera posició, tot i que amb un marge mínim sobre la selecció del Camerun, que també va complir en derrotar clarament 3-0 Eswatini. Els dos equips han resolt amb eficàcia els seus compromisos davant rivals febles, però el veritable examen està marcat per a aquest dimarts 9 a les 18 hores. S'enfronten entre ells; només un punt els separa a la taula.
Camerun arriba al xoc decisiu amb una plantilla d'enorme qualitat i amb experiència internacional contrastada. Futbolistes com André Onana, Zambo Anguissa o Bryan Mbeumo aporten solidesa a totes les línies, mentre que davanters com Choupo-Moting mantenen intacta la capacitat ofensiva. Els Lleons Indomables ja van vèncer a l'anada per un contundent 4-1 i confien a repetir èxit per arrabassar el lideratge.
Logan Costa, la connexió del Villarreal amb la il·lusió caboverdiana
Enmig d'aquest pols apareix un nom vinculat al futbol espanyol: Logan Costa, jugador del Villarreal. El central, però, travessa un llarg procés de recuperació després de la ruptura completa del lligament encreuat del seu genoll esquerre. Per aquesta raó, no ha estat convocat en aquesta aturada i tampoc participarà en el que resta d'eliminatòries. L'expectativa a l'entorn groguet se centra en que, si Cabo Verde aconsegueix la classificació, el defensa pugui estar disponible a l'estiu de 2026 per viure el major aparador futbolístic.
Fins ara, Cabo Verde mai ha disputat una fase final d'un Mundial. El seu moment més proper va ser el 2014, quan va arribar a la ronda de repesca final sense èxit. Sí que ha participat en quatre Copes d'Àfrica, amb una fita destacada el 2013 en arribar als quarts de final. L'eliminació en l'última edició de 2025 va suposar un cop, però l'equip ha trobat en aquestes eliminatòries un impuls renovat. De fet, encara no coneix la derrota en el que portem de 2025.
Una final anticipada amb gust de gesta
El duel entre Cabo Verde i Camerun serà molt més que un simple partit de fase classificatòria. Per als illencs representa la possibilitat de donar un cop històric i mantenir intacte el lideratge fins a les dues últimes jornades d'octubre. Un empat podria ser suficient per seguir al capdamunt, tot i que la pressió d'enfrontar-se a una potència com Camerun exigirà màxima concentració.