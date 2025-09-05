Javi Puado ho reconeix, aficionats de l'Espanyol en xoc: 'Hi va haver...'

El futur de Javi Puado va ser una de les incògnites més comentades durant la temporada passada. El davanter de Barcelona finalitzava contracte amb l’Espanyol i la seva renovació es va convertir en un culebró que va mantenir en suspens l’afició perica durant diversos mesos. Entre rumors, desmentiments i especulacions, fins i tot es va arribar a assegurar que el jugador ja tenia un acord amb el Sevilla, una informació que ell sempre va negar taxativament.
La confessió de Puado i el desenllaç inesperat
El mateix futbolista ha reconegut ara que, tot i que no hi va haver cap preacord signat, sí que van existir converses amb l'elenc andalús. L’interès del Sevilla era real, sobretot perquè Javi Puado quedava lliure a partir del 30 de juny i apareixia com una gran oportunitat de mercat.
Tanmateix, el davanter matisa que la seva prioritat va ser sempre quedar-se a l’Espanyol si l’equip aconseguia la permanència. I així va ser. Després d’una temporada complicada en què l’elenc blanc-i-blau es va salvar a les últimes jornades, Puado va optar per renovar el seu contracte i mantenir-se com a líder del projecte.
Les seves paraules arriben després de diversos mesos de silenci i després que el mercat d’estiu es tanqués sense ensurts. En una entrevista a RAC 1, el capità va confessar que va escoltar la proposta del Sevilla, però va insistir que mai va estar a prop de marxar. “És veritat que vam parlar, però no va passar d’aquí. Jo vaig dir que mentre l’Espanyol seguís a Primera, la meva prioritat era quedar-me. És el club que m’ho ha donat tot”, va explicar el jugador, esvaint qualsevol dubte sobre el seu compromís.
L’atacant perico, de 26 anys, venia de signar una campanya molt completa amb 12 gols i 4 assistències. Va ser determinant en la permanència, apareixent en partits clau i assumint la responsabilitat en moments de màxima tensió. Aquest rendiment va elevar la seva cotització i va justificar l’interès de diversos equips, però també va reforçar el seu pes al vestidor de Cornellà. Ara, amb la renovació segellada, Puado es consolida com el gran referent ofensiu d’un Espanyol que cerca estabilitat a LaLiga.
El nou rol a l’atac perico
Més enllà del contractual, el seu rol al camp també ha evolucionat. A diferència de l’inici de la temporada passada, on alternava com a davanter centre, ara Puado juga més escorat a l’extrem. Aquesta variació tàctica li permet associar-se amb els puntes, Roberto Fernàndez i Kike García, generant més espais i aprofitant la seva capacitat d’arribar des de la segona línia. En aquest inici de lliga ja ha estat titular als tres partits disputats, marcant un gol i confirmant que continua sent una peça insubstituïble per a Manolo González.
El seu compromís amb la samarreta blanc-i-blava ha estat rebut com una notícia de gran valor a la graderia. L’afició, que va arribar a témer la seva marxa, celebra tenir lligat un jugador de la pedrera convertit en emblema del club. El mateix jugador també ha deixat clar que el seu cas no s’assemblarà mai al d’altres companys que van marxar a equips rivals. “Al Barça no me’n vaig per res, ni amb una bona oferta”, va sentenciar amb contundència.
L’Espanyol assegura així la continuïtat d’un líder al camp i al vestidor. Amb Puado renovat, el projecte blanc-i-blau guanya estabilitat i manté viva la connexió emocional entre la plantilla i una afició que necessitava certeses després d’anys d’incertesa esportiva.