El Barça le guarda una al Athletic de Bilbao por Nico Williams: Movimiento de Laporta

El verano dejó un clima enrarecido entre Barça y Athletic Club que aún condiciona las relaciones institucionales entre ambos equipos. En el Camp Nou existe la sensación de que el episodio Nico Williams fue mucho más que un fichaje frustrado. El joven extremo estuvo a un paso de llegar al Barça, pero finalmente renovó con el Athletic para disputar la Champions League.

La operación supuso un revés importante y dejó en evidencia una ruptura de confianza entre ambas directivas, agravada por la reunión del club vasco con Javier Tebas analizando las cuentas culés.

La situación se ha transformado en un pulso con tintes deportivos y políticos, donde Aymeric Laporte aparece ahora como protagonista inesperado. El central tenía todo acordado para regresar desde el Al-Nassr, pero la inscripción no se formalizó dentro del plazo reglamentario. El Athletic confirmó que la documentación llegó fuera de tiempo pese a tener pacto con jugador y club saudí.

Por ello, Ernesto Valverde mostró su frustración porque necesita con urgencia un defensa de jerarquía tras quedarse con Vivian y Paredes como únicos centrales disponibles. La sanción de Yeray Álvarez, la lesión de Egiluz y la marcha de Núñez han dejado al equipo muy debilitado.

El Barça se lanza a por Laporte

Ese vacío es visto como oportunidad por Joan Laporta, que quiere aprovechar el contexto para reforzar al Barça en invierno. Laporte, internacional español con amplia experiencia en la Premier, encaja en todas las demandas de Hansi Flick para el eje defensivo. Y es que, según El Nacional, el entrenador alemán no termina de confiar en Christensen, mientras Araújo arrastra problemas físicos que lo condicionan continuamente.

La llegada de un jugador de este nivel garantizaría solidez inmediata y además enviaría un mensaje contundente hacia el Athletic. Para Laporta, más allá de lo deportivo, fichar a Laporte sería también un ajuste de cuentas por el episodio Williams.

El obstáculo principal sigue siendo económico, como ocurre con la mayoría de operaciones en el Barça actual. Deco estudia diferentes salidas para generar margen salarial, incluida la posible venta de Christensen si no renueva su contrato. En ese escenario, enero se presenta como la ventana idónea para lanzar una ofensiva definitiva y convencer al central.

Laporte mantiene el deseo de regresar a la Liga y priorizaría una propuesta azulgrana frente a otras ofertas; excepto la del Athletic, claro. El club catalán cree que es una oportunidad estratégica para reforzar al equipo y al mismo tiempo recuperar poder en el mercado nacional.

Habrá que ver qué decisión toma Aymeric Laporte en el hipotético caso en el que esta información de El Nacional sea cierta y el Barça se lance a por él. Lo que está claro es que, sin duda, en caso de lograr arrebatárselo al Athletic, Joan Laporta daría un golpe sobre la mesa. Y es que la venganza se sirve en bandeja de plata.