El Barça confirma la lesión de Alejandro Balde: Tiempo de baja

El FC Barcelona ha recibido una noticia preocupante en pleno parón internacional. Alejandro Balde, uno de los jugadores más utilizados por Hansi Flick, ha sufrido una nueva lesión muscular que lo apartará de los terrenos de juego durante varias semanas. El club azulgrana ha informado de que el lateral presenta “una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, sin precisar plazos exactos para su recuperación.

Aunque el comunicado oficial no incluye una fecha concreta de regreso, la estimación más realista es de entre tres y cuatro semanas de baja. La preocupación aumenta porque no se trata de un hecho aislado. Balde ya padeció un percance similar en abril de 2025, que lo mantuvo fuera casi un mes, perdiéndose ocho encuentros. La temporada 2023/24 fue aún más complicada, con un desgarro de tendón en enero que le obligó a pasar por quirófano y lo dejó inactivo 182 días, perdiéndose 22 partidos. Además, ese mismo curso también sufrió molestias en los aductores.

Los partidos que se perderá en septiembre

De confirmarse los plazos, Balde se perderá el partido contra el Valencia del 14, el debut europeo frente al Newcastle el 18, así como los duelos ligueros ante Getafe y Oviedo. Su regreso podría producirse contra la Real Sociedad el 28 de septiembre o en el partido de Champions contra el PSG el 1 de octubre.

| FCB

La baja del canterano abre la puerta a Gerard Martín, ya inscrito con ficha del primer equipo. Flick confía plenamente en él, tras haber rendido con solvencia en más de 40 partidos la pasada temporada. Otra opción que se valora es Jofre Torrents, aunque en principio seguirá con el Barça Atlètic. La dirección técnica quiere evitar riesgos innecesarios con Balde, consciente de que la reincidencia en este tipo de lesiones podría comprometer su temporada.

Un jugador clave con una trayectoria marcada por los percances físicos

La proyección de Alejandro Balde es incuestionable, pero su historial reciente de lesiones preocupa al club y a la afición. Desde 2023, ha encadenado al menos cuatro problemas musculares significativos, lo que le ha impedido tener continuidad en algunos tramos decisivos. Con apenas 21 años, su reto es consolidarse como el lateral izquierdo de referencia del Barça y de la selección española, aunque la fragilidad física amenaza con frenar su progresión.

El parón de selecciones permitirá al Barça preparar su regreso a la competición con un ojo puesto en la recuperación del lateral. Flick deberá gestionar un calendario exigente sin uno de sus titulares más fiables y confiar en que la vuelta de Balde no se retrase más allá de lo previsto.