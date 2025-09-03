Suma i segueix, un altre revés per a Matías Almeyda: el Sevilla perd un titular

Al Sánchez-Pizjuán les bones notícies duren poc i el triomf davant el Girona queda en un segon pla. El Sevilla, que va tancar el mercat amb moviments de pes, torna a enfrontar-se a una realitat amarga. I és que la infermeria no dona treva i Matías Almeyda perd una altra peça important del seu esquema ofensiu.
El club va informar aquest dimarts que Chidera Ejuke pateix una lesió miofascial al bíceps femoral de la cuixa esquerra. L'extrem nigerià va demanar el canvi als 18 minuts a Montilivi, i els seus gestos de dolor confirmaven el pitjor. Els terminis estimats situen el seu retorn entre tres i quatre setmanes, tot i que tot dependrà de l'evolució en la recuperació.
La tercera lesió muscular en tot just un any
Ejuke va arribar gratis el 2024 després de finalitzar contracte amb el CSKA de Moscou i ha encadenat problemes físics constants. El curs passat va estar gairebé tres mesos de baixa per una dolència als isquiotibials que el va fer perdre vuit jornades de LaLiga i diverses eliminatòries de la Copa del Rei. Aquest mateix estiu també va patir molèsties a la pretemporada que li van impedir assolir continuïtat. L'actual lesió agreuja un historial preocupant en què la irregularitat ha pesat més que els seus detalls de qualitat.
Amb Ejuke, la llista de lesionats puja a sis futbolistes: Djibril Sow, Ramón Martínez, Akor Adams, Tanguy Nianzou, Joan Jordán i el mateix extrem africà. La plaga ha obligat a accelerar l'adaptació dels últims fitxatges: César Azpilicueta, Batista Mendy, Fábio Cardoso i Alexis Sánchez. Tots hauran d'assumir un paper protagonista després d'un mercat en què el club també va perdre Lukebakio, traspassat al Benfica.
Competència oberta a la banda esquerra
La baixa del nigerià obre la porta a altres noms al costat esquerre. Rubén Vargas i Adnan Januzaj, ja recuperat de les seves molèsties, es perfilen com a alternatives immediates. També podria aparèixer Alfon González, fitxat lliure després de deixar el Celta, mentre Almeyda estudia fórmules per mantenir la profunditat ofensiva. El que semblava una posició coberta queda ara en entredit fins que Ejuke estigui disponible.
El tècnic argentí havia trobat en Ejuke un perfil ideal per estirar l'equip i fixar els laterals rivals. La seva absència obliga a reajustar un atac en què Isaac Romero seguirà sent referència, mentre que l'aportació d'Alexis Sánchez serà vital tan bon punt resolgui els seus tràmits burocràtics. El calendari immediat, amb partits davant Elche i Alavés, marcarà si el Sevilla aconsegueix resistir el cop o cau en una altra dinàmica negativa.
L'aturada de seleccions arriba com a alleujament per al cos tècnic i els serveis mèdics. Almeyda sap que l'equip necessita consolidar automatismes amb els nous fitxatges, però la pressió no cessa. L'afició exigeix resultats i la baixa d'Ejuke reforça la sensació de fragilitat. El Sevilla afronta el setembre amb l'obligació de competir malgrat l'adversitat i de demostrar que la seva plantilla té recursos suficients per sobreposar-se a una altra absència sensible.