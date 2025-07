Sonó para el Barça y ahora lo quiere el Atlético: Todo depende de Samu Lino

El Atlético de Madrid no descansa en este mercado de fichajes. Con la incorporación reciente de Thiago Almada, el club rojiblanco ha demostrado que quiere construir una plantilla aún más competitiva de cara a la próxima temporada. Sin embargo, para seguir fichando, antes deben salir algunos jugadores.

Samu Lino, el posible sacrificado

El atacante brasileño ha despertado interés en varios equipos, especialmente en la Premier League y en Portugal, según informó el periodista especializado Matteo Moretto. El club colchonero ve con buenos ojos su salida, siempre que sirva para desbloquear otros movimientos estratégicos.

Lino es un jugador desequilibrante, veloz, con capacidad de romper defensas rivales, pero no ha terminado de asentarse en el once de Diego Pablo Simeone. En un equipo que busca más eficacia ofensiva y variantes tácticas, su rol ha quedado en entredicho. Su traspaso permitiría al Atlético liberar masa salarial y obtener ingresos.

La operación Lookman, en marcha

Uno de los nombres que ha surgido con fuerza en las últimas horas como posible refuerzo es el del extremo nigeriano Ademola Lookman. Tal y como ha señalado Fabrizio Romano, el Atlético sigue de cerca la situación del futbolista de la Atalanta, especialmente tras su gran temporada en la Serie A y en la Europa League.

Lookman sería una incorporación explosiva: rápido, potente y con gol, podría ofrecer justo lo que Simeone busca en los extremos. No obstante, su llegada no será sencilla: el club italiano no está dispuesto a venderlo a cualquier precio, y la competencia por el jugador también es elevada.

Pero el Atlético tiene un as bajo la manga. Si logra cerrar la venta de Samu Lino —que podría rondar los 20 millones de euros—, tendría margen económico suficiente para afrontar la operación Lookman.

Thiago Almada, el primer gran golpe

Mientras tanto, el club ya ha hecho oficial un fichaje que ilusiona a la afición: Thiago Almada, mediapunta argentino, llega procedente del Atlanta United para reforzar el centro del campo tras la salida de Ángel Correa. El joven talento albiceleste, de solo 23 años, es considerado una joya por muchos ojeadores.

Su fichaje se cerró en torno a los 25 millones de euros fijos más variables. Con Almada, el Atlético no solo gana creatividad en tres cuartos de campo, sino también futuro y proyección internacional. Además, el vestuario recupera una figura argentina que, por tradición, siempre ha estado muy presente en el club.

El plan de Simeone

Diego Simeone no oculta su deseo de rejuvenecer y modernizar el equipo sin perder su competitividad. La idea es tener más recursos ofensivos, con jugadores capaces de desbordar en el uno contra uno y generar peligro en estático, algo que ha faltado en muchas fases de la última temporada.

El club ya ha dado un paso con Almada, y quiere seguir reforzando la plantilla. Sin embargo, sabe que las salidas son igual de importantes que las llegadas. Es en este equilibrio donde surge la figura de Lino como llave estratégica.

Un nombre que gana fuerza

En las últimas horas ha surgido un nuevo nombre que ha encajado a la perfección en los planes de Simeone y que podría ser el verdadero objetivo del Atlético si se concreta la venta de Samu Lino. Se trata de Johan Bakayoko, joven extremo belga del PSV Eindhoven, que ha deslumbrado esta temporada en la Eredivisie con su verticalidad, regate y capacidad para jugar por ambas bandas.

El jugador de 21 años tiene contrato hasta 2026, pero estaría dispuesto a dar el salto a una liga más exigente, y el Atlético ve en él un perfil del gusto del Cholo. Si finalmente se concreta la salida de Lino, Bakayoko podría vestir de rojiblanco. Una apuesta de futuro que encajaría perfectamente en el nuevo proyecto ofensivo del Atlético.