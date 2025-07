El Atlético sueña con otro '9' de ensueño, pero el Arsenal se entromete

El verano se ha convertido en un auténtico rompecabezas para varios grandes de Europa, que buscan cerrar su delantera antes del inicio oficial de la temporada. El Atlético de Madrid, tras un año irregular en el que ha faltado pólvora arriba, mantiene la prioridad de incorporar un goleador contrastado que pueda ilusionar a la afición y dar un salto competitivo al equipo de Simeone. Sin embargo, la búsqueda del '9' se ha complicado por la irrupción de un viejo conocido del mercado: el Arsenal de Mikel Arteta.

La marcha de Ángel Correa, uno de los futbolistas más icónicos y carismáticos de la plantilla rojiblanca, ha dejado un vacío evidente en la parcela ofensiva. El club colchonero ha sondeado diferentes alternativas en las últimas semanas, pero el objetivo siempre ha sido claro: reforzar la delantera con un jugador de talla internacional. En ese contexto, el nombre de Viktor Gyokeres fue una de las primeras opciones en el radar de la dirección deportiva rojiblanca a comienzos de verano, según informó Fichajes.net. Sus cifras en el Sporting de Portugal no han pasado desapercibidas y su capacidad para definir en el área convenció al cuerpo técnico. Sin embargo, el rápido interés del Arsenal cambió la hoja de ruta de este culebrón.

Gyokeres, entre la Premier y el sueño rojiblanco

La situación de Gyokeres se ha tornado en una de las historias más seguidas del mercado de fichajes. El delantero sueco, que viene de firmar una temporada excepcional en Portugal, no ha ocultado su deseo de dar el salto a una liga de primer nivel. Según informan medios portugueses como A Bola, el acuerdo entre el jugador y el Arsenal está completamente cerrado desde hace días.

Gyokeres quiere vestir la camiseta 'gunner' y Arteta le ve como el delantero perfecto para su nuevo proyecto. El gran escollo está en las negociaciones entre el Sporting y el Arsenal. El club lisboeta exige una cantidad cercana a los 80 millones de euros fijos, mientras que la última oferta inglesa, aunque generosa, no ha satisfecho las exigencias de la directiva portuguesa.

Después de días de contactos intensos, las conversaciones entre Arsenal y Sporting están completamente paradas desde hace unas jornadas. El cambio de actitud de los responsables lusos, que ahora solo contemplan un traspaso por una cifra récord, ha sorprendido a todas las partes. Gyokeres incluso ha dejado entrever su enfado ante la situación y no se descartan movimientos de presión si el acuerdo sigue bloqueado. Este inesperado parón en las negociaciones ha reactivado la rumorología en torno al Atlético de Madrid, que no pierde de vista los acontecimientos. En el Metropolitano no descartan reabrir la vía Gyokeres si finalmente el Arsenal tira la toalla.

El mercado, a la espera de una resolución antes de agosto

La cuenta atrás para el cierre del mercado ya ha comenzado y el futuro de Gyokeres sigue en el aire. El Atlético de Madrid, consciente de que necesita un delantero de garantías para afrontar la temporada, estudia alternativas pero no olvida al sueco. Por su parte, el Arsenal debe decidir si sube la apuesta o busca otro perfil. Mientras tanto, el Sporting de Portugal mantiene su postura y no parece dispuesto a rebajar sus exigencias económicas, pese al pacto de honor firmado meses atrás.

El desenlace de este caso puede marcar el ritmo de los últimos movimientos en el mercado europeo. Lo que está claro es que tanto en Madrid como en Londres se vive con expectación cada novedad sobre uno de los '9' más cotizados del verano. Todo puede cambiar en cuestión de horas y el Atlético sigue soñando con un fichaje de campanillas para reilusionar a su hinchada.