El Atlético, al ataque: Una estrella de la Premier para el extremo, batalla con Arabia

No hay verano tranquilo en el Atlético de Madrid. El club rojiblanco encara el mercado de fichajes con la clara intención de reducir distancias con los dos gigantes de LaLiga, Real Madrid y FC Barcelona, pero también con el reto de construir una plantilla capaz de competir en la Champions League, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Simeone y su dirección deportiva han demostrado en los últimos años que la política de fichajes del Atlético no se basa en grandes revoluciones, sino en operaciones quirúrgicas que potencien las debilidades de la plantilla. En este contexto, la búsqueda de un extremo derecho de primer nivel no figuraba entre las prioridades absolutas, pero la oportunidad de mercado podría provocar un movimiento estratégico clave para el futuro colchonero.

El nombre que está sobre la mesa en los despachos del Metropolitano es el de Mohammed Kudus, uno de los jugadores más cotizados de la Premier League. Se trata de una apuesta ambiciosa, ya que el West Ham, su actual club, realizó una inversión cercana a los 45 millones de euros hace apenas un año y no tiene ninguna intención de desprenderse fácilmente de su estrella. Como ha explicado el periodista @SamC_reports en Twitter, el Atlético ha establecido un primer contacto formal, aunque la negociación promete ser compleja.

La situación, además, se complica por la irrupción de clubes de Arabia Saudí, que ya intentaron en invierno hacerse con el extremo y mantienen su interés de cara al próximo mercado. El West Ham ya rechazó ofertas muy altas en enero y sólo valorará una salida si la propuesta económica resulta absolutamente irresistible. Para los rojiblancos, competir con el músculo financiero saudí será uno de los mayores desafíos.

Un futbolista diferencial

En la última temporada de Premier League, el futbolista en cuestión ha disputado 31 partidos, firmando 4 goles y 3 asistencias, con un total de 2.586 minutos sobre el terreno de juego. Estos números reflejan tanto su regularidad como su importancia dentro de los esquemas del West Ham, donde ha alternado la banda derecha con apariciones en posiciones más centradas, gracias a su polivalencia y explosividad.

La capacidad para generar peligro, tanto en transición como en ataque posicional, es una de sus mayores virtudes. Además, su habilidad para el regate y su tendencia a buscar el uno contra uno lo convierten en un recurso idóneo para el Atlético de Simeone, un equipo que muchas veces sufre ante rivales que se encierran y que necesita alternativas ofensivas para desbloquear partidos complicados.

El análisis interno realizado por el cuerpo técnico es claro: la plantilla colchonera necesita profundidad y desequilibrio por banda. Aunque el extremo derecho no es la prioridad número uno —la defensa y el centro del campo también requieren refuerzos—, la posibilidad de incorporar un jugador con experiencia en Premier League y proyección internacional es vista como una oportunidad para dar un salto de calidad inmediato.

Simeone ha insistido en la importancia de contar con perfiles veloces y verticales para mantener la competitividad en las tres competiciones. Un fichaje de este nivel permitiría dosificar esfuerzos y evitar el bajón físico que suele afectar al equipo en el tramo decisivo del curso.

La gran incógnita reside en la postura definitiva del West Ham, que, a pesar de no jugar competiciones europeas la próxima temporada, no tiene urgencia por vender a su futbolista estrella. Sólo una oferta “imposible de rechazar” cambiaría el escenario, y ahí es donde el Atlético debe medir muy bien sus pasos. Los rojiblancos no están en disposición de entrar en una subasta sin control, menos aún con el asedio de clubes saudíes que podrían elevar el precio a cifras fuera del alcance.