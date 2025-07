El Athletic Club no se decide: Las dos opciones que barajan para reforzar la defensa

La vuelta a la Champions League ha devuelto la ambición a San Mamés y la exigencia también se ha disparado en los despachos del Athletic Club. El equipo bilbaíno se prepara para una temporada histórica en la que el salto de calidad es una necesidad, sobre todo en defensa. El único fichaje cerrado por ahora ha sido Robert Navarro, mientras la renovación de Nico Williams ha servido también de bálsamo en la afición.

Pero la directiva sabe que la llegada de un central es prioritaria para responder a las expectativas europeas y mantener la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo en las últimas campañas. Ernesto Valverde, conocedor de las limitaciones que supondría afrontar el calendario europeo con solo tres centrales puros —Yeray, Vivian y Paredes—, ha pedido un refuerzo de nivel para afrontar el mayor reto continental.

El nombre de Aymeric Laporte es el que más seduce en el entorno rojiblanco. El ex del City, que milita ahora en el Al Nassr FC, es la obsesión de San Mamés, tal y como apuntaban desde MARCA. El defensa galo dejó huella durante sus años en Bilbao y nunca ha ocultado su deseo de regresar, especialmente ahora que la posibilidad de disputar la Champions y preparar el Mundial de 2026 está encima de la mesa.

Las negociaciones con el club saudí no serán sencillas. El Al Nassr pagó en 2023 la nada desdeñable cifra de 27,5 millones de euros por su traspaso. Ahora, según varias fuentes, no aceptará una venta por menos de 30 millones. El obstáculo económico no acaba ahí: el salario de Laporte ronda los 25 millones de euros anuales, una cifra inalcanzable para cualquier club europeo y que obligaría al jugador a rebajar notablemente sus pretensiones. Sin embargo, Laporte está dispuesto a sacrificar parte de su salario con tal de volver a Bilbao. Su fichaje es una prioridad para el club, que sueña con volver a ver al internacional defendiendo la camiseta rojiblanca.

El caso de Unai Núñez: a la espera de movimientos

Mientras Laporte acapara toda la atención mediática y directiva, Unai Núñez permanece a la expectativa. El central, formado en Lezama, ha regresado al Celta de Vigo tras una cesión en el propio Athletic la pasada temporada. Los vigueses abonaron algo más de siete millones por su traspaso, pero su futuro no está asegurado. Núñez arrancará la pretemporada con el Celta, pero no entra en los planes del técnico Claudio Giráldez. El club gallego busca una salida para el defensa, aunque su alta ficha dificulta cualquier operación.

En Bilbao, Unai Núñez se perfila como alternativa de menor coste, tal y como han apuntado varios medios. El Athletic podría lograr su regreso por una cantidad inferior a los cuatro millones de euros, un desembolso muy por debajo de lo que costaría Laporte. Pero con la negociación por el internacional francés abierta, la opción Núñez está, de momento, paralizada. Solo si las conversaciones con el Al Nassr se enfrían podría el Athletic lanzarse a por el defensa vizcaíno. De lo contrario, Núñez tendrá que buscar nuevo destino en el mercado veraniego, en el que todos los escenarios siguen abiertos para él.

Una defensa de Champions necesita profundidad

La ambición de competir en Europa no solo pasa por fichajes llamativos, sino también por mantener una estructura sólida y competitiva. Valverde ha dejado claro que necesita una defensa capaz de soportar la carga de tres competiciones, y la llegada de un central es fundamental. La última temporada evidenció la importancia de una zaga de garantías: el Athletic igualó el récord de partidos consecutivos sin encajar gol en Liga y presumió de uno de los mejores Zamora en la portería de Unai Simón.

Además, el club está pendiente de cerrar la incorporación de Jesús Areso, lateral de Osasuna, cuya llegada parece encauzada a falta de los últimos flecos. Este refuerzo, junto a un central de nivel, permitiría a Valverde contar con una defensa de máximas garantías para afrontar el reto europeo y mantener el alto nivel competitivo que exige la afición de San Mamés.