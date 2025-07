Asier Garitano ho demana: El Real Sporting pot tancar un fitxatge d’una lliga exòtica

A la prèvia d'una nova temporada que promet canvis importants, el Real Sporting de Gijón es troba immers en una fase decisiva de planificació. La direcció esportiva i el nou entrenador, Asier Garitano, tenen clar que l'objectiu principal és fer un salt de qualitat respecte a la passada campanya, marcada per la irregularitat i la proximitat amb les places de descens. L'afició rojiblanca espera ara un projecte renovat que recuperi la il·lusió a El Molinón i situï l'equip on mereix a la classificació de Segona Divisió.

L'interès del club asturià a reforçar la seva parcel·la defensiva no és nou, però aquesta vegada el focus es dirigeix cap a un mercat menys habitual: la lliga polonesa. L'Sporting ha sondejat en les darreres setmanes la possibilitat d'incorporar un central espanyol que juga actualment en un club d'aquell país, una operació que, si es concreta, marcaria una aposta diferent en el futbol espanyol.

Un perfil polivalent a l'agenda de Garitano

Segons han confirmat mitjans com El Comercio, el nom que figura a la llista de prioritats és el d'un central gallec, amb experiència en el futbol espanyol i que destaca per la seva polivalència a la rereguarda: Sergio Barcia. Aquest futbolista, que va arribar al Legia de Varsòvia l'estiu passat després del seu pas pel Mirandés, pot ocupar tant la posició de central dretà com la de lateral dret. Les seves característiques encaixen a la perfecció en el perfil que Asier Garitano busca per començar el seu nou projecte a Gijón.

Tanmateix, l'operació no es preveu senzilla. El futbolista té contracte en vigor amb el Legia fins al 2027, un club que disputarà aquest estiu les rondes prèvies de l'Europa League, cosa que suposa un aparador internacional gens menyspreable per a qualsevol jugador. A més, la situació contractual i les aspiracions esportives del Legia poden dificultar una sortida immediata. D'altra banda, la possibilitat de tornar a Espanya i jugar sota les ordres de Garitano podria suposar un atractiu extra per al defensa, que manté una bona projecció als seus 24 anys.

L'importància de renovar l'eix defensiu a Gijón

L'interès de l'Sporting per aquest tipus de perfil defensiu s'explica per la necessitat de cobrir baixes significatives i dotar de més solidesa la rereguarda. Durant l'última temporada, la fragilitat defensiva va ser una de les grans preocupacions de l'equip, especialment després de la sortida de Róber Pier i el final de la cessió de Maras. Amb jugadors com Curbelo i Diego a la plantilla, el cos tècnic busca augmentar la competència i elevar el nivell general de la línia defensiva.

L'arribada d'un central capaç d'adaptar-se a diverses posicions aportaria no només centímetres i contundència en el joc aeri, sinó també alternatives tàctiques, quelcom que Garitano valora especialment. Tot i que l'interès pel futbolista del Legia de Varsòvia es va fer públic fa setmanes, des de llavors no s'han produït avenços significatius. La direcció esportiva, encapçalada per Israel Villaseñor, manté obertes diverses negociacions a l'espera que el mercat internacional depare oportunitats atractives i econòmicament viables per al club rojiblanc.