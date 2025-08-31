Archivo VAR deja mudo a Tomás Roncero por sus protestas en el gol anulado a Güler

Partido interesante entre Real Madrid y Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo tuvo más pólvora que calma. El Real Madrid celebró cinco veces; tres acciones quedaron invalidadas y dos subieron al marcador.

A Mbappé le anularon dos tantos por fuera de juego, uno tras revisión y otro sin intervención tecnológica, y a Güler el señalado por mano. El Mallorca se adelantó con Muriqi y el Madrid remontó con un minuto eléctrico de Güler y Vinicius. El equipo de Xabi Alonso suma pleno de nueve puntos, con su primer gol encajado del curso.

El Bernabéu despidió el 2-1 con el debate aún ardiendo y los móviles echando humo. Las reacciones se amontonaron tras la anulación del tanto de Arda Güler, clave para el relato posterior. Entre lamentos y reproches, apareció una explicación que cambió el tono de la discusión.

Qué dijo Archivo VAR: la jugada y la norma aplicada

Archivo VAR publicó que la intervención fue “impecable” porque Güler toca el balón con el brazo, remata, Leo Román repele y, en el rechace, el turco marca. Al ser el propio goleador, la acción se considera mano punible y el tanto debe invalidarse, con independencia de la voluntariedad.

Ese encadenado, según su lectura, mantiene la continuidad de la misma acción ofensiva, por lo que la anulación es correcta.

La protesta de Tomás Roncero y el eco en redes

Roncero había calificado de “escandalosa” la decisión durante el directo y encendió las redes con varias críticas. Sus mensajes resumieron el sentir de una parte del madridismo, convencida de que el criterio perjudicó al equipo. La pieza de Archivo VAR, sin embargo, aportó un marco jurídico claro que desactivó buena parte de esas quejas, al menos en el terreno reglamentario.

Qué dice el artículo 12 sobre la “inmediatez” del gol con mano

El artículo 12 del reglamento establece que es infracción si un jugador anota “inmediatamente después” de que el balón toque su mano o brazo, incluso de manera accidental.

La norma es específica cuando el autor del toque y del gol es la misma persona, como sucedió con Güler, y no admite excepciones de voluntariedad. Ese criterio se mantiene en las aclaraciones publicadas por los organismos reguladores y figura en las guías de aplicación nacionales.

Los árbitros del choque y el papel del VAR en la noche del Bernabéu

La dirección de campo recayó en José María Sánchez Martínez, con Pulido Santana al frente del VAR. La combinación fue protagonista en las decisiones determinantes del encuentro, especialmente en la mano de Güler. El parte oficial del partido recogió la designación completa del equipo arbitral, confirmando la estructura técnica empleada en la sala VOR.

El resultado deja una victoria con discusión y una aclaración reglamentaria que marcará las tertulias. Con el Madrid presionando arriba, el foco se traslada ahora a cómo responderán sus perseguidores, empezando por el Barça. Los de Hansi Flick juegan esta noche en campo del Rayo Vallecano. El técnico alemán contará con nuevos inscritos y confía en sumar la tercera victoria de la temporada.