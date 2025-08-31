Brutal cabreig de Roncero i Alfredo Duro: Polèmica al Reial Madrid - Mallorca

El triomf del Reial Madrid sobre el Mallorca al Santiago Bernabéu ha estat marcat, una altra vegada, per la polèmica arbitral. Més enllà de la remuntada blanca, les mirades s'han centrat en la decisió d'anul·lar un gol a Arda Güler per una mà prèvia quan corria el minut 56. La jugada ha generat un debat immediat que ha tingut un fort ressò a les xarxes socials, on veus influents del madridisme han carregat durament contra el criteri de l'àrbitre.
L'interpretació de la norma i el concepte d’“immediatesa”
L'àrbitre va aplicar la nova norma que invalida qualsevol gol que es produeixi de manera immediata després d'un contacte amb la mà o el braç, sigui o no sigui voluntari. El problema rau a determinar què significa exactament “immediatesa”. En aquesta acció, Güler va tocar la pilota amb la mà, va xutar, el porter va refusar i posteriorment va marcar en el rebuig. El dubte és si aquesta seqüència s'ha de considerar immediata o no. Per a l'àrbitre la resposta va ser afirmativa, cosa que va generar indignació en l'afició blanca i un debat obert entre analistes.
El periodista Alfredo Duro va ironitzar amb duresa sobre el que va passar. Va assegurar que l'anomenada “Reforma Arbitral” es tradueix en què un equip necessita marcar tres gols perquè li'n donin validesa a un, mentre que a la resta se'ls concedeixen immediatament. El seu missatge va reflectir la sensació d'impotència en part de l'entorn madridista, convençut que el reglament s'aplica amb una severitat especial quan el Reial Madrid és sobre la gespa.
Un altre dels més crítics va ser Tomás Roncero, que va qualificar la situació d’“escandalosa”. Va denunciar que l'arbitratge espanyol travessa el seu pitjor moment històric i va enllaçar la polèmica amb un suposat tracte de favor cap al Barça. Va recordar un gol concedit a l'Atlético en fora de joc i va afegir que “pobre Rayo”. Els vallecanos hauran d'enfrontar-se demà als blaugrana amb un arbitratge que, segons la seva visió, sempre els beneficia. Les seves paraules van alimentar la tensió prèvia al duel del conjunt català.
La controvèrsia no es limita només al gol de Güler, sinó que se suma a dos gols anul·lats a Mbappé per fora de joc en aquest mateix partit. En conjunt, el Reial Madrid va celebrar cinc gols, però només dos van pujar al marcador. Aquesta circumstància reforça el discurs dels qui consideren que les decisions arbitrals van condicionar en excés un partit que, tot i així, va acabar amb victòria blanca. La Lliga queda servida amb un debat reglamentari que probablement s'estendrà durant tota la setmana.
Sigui com sigui, el Reial Madrid ha sumat el seu tercer triomf i un meritori nou de nou en aquest inici de Lliga. Amb els deures fets, ara la pressió recau sobre el Barça i els altres equips que segueixen complint, com Vila-real o Athletic.