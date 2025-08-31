José Luis Sánchez, desesperat després dels gols anul·lats al Real Madrid: 'Cal...'

El Bernabéu va tancar la nit amb un resultat favorable al Real Madrid i un debat encès. La victòria davant el Mallorca ha arribat acompanyada de decisions arbitrals que estan dominant la conversa posterior. L'enfrontament ha deixat un pòsit d'incertesa reglamentària que ha transcendit el purament esportiu.
Cinc celebracions madridistes i tres anul·lacions amb Sánchez Martínez i Pulido Santana
El partit va acabar 2-1, però el Real Madrid va celebrar cinc vegades dins l'àrea balear. Tres accions no van pujar al marcador, dues d'elles després de passar el filtre del VAR. L'àrbitre principal era José María Sánchez Martínez i a la sala VOR hi havia Pulido Santana. El primer gol de Mbappé, al minut sis, va ser invalidat per un fora de joc detectat pel VAR.
El segon gol anul·lat al francès va arribar ja sense intervenció tecnològica, després d'una bandera tradicional al descompte de la primera part. Entremig, el conjunt blanc va capgirar el marcador amb els gols d'Arda Güler i Vinicius Jr, que van signar la seva primera i segona diana del curs, respectivament.
La ‘immediatesa’ de la mà de Güler, epicentre de la controvèrsia reglamentària
El tercer gol anul·lat va ser el que més tensió va generar a l'estadi. Arda Güler va marcar al 56, però el col·legiat el va anul·lar després de revisió per una mà prèvia del mateix davanter. La normativa vigent invalida qualsevol gol que arribi de manera immediata a un contacte amb la mà, sigui voluntari o no. La discussió es va centrar exactament en aquest concepte d'immediatesa.
Després del toc, el xut va sortir a porteria, el porter va refusar el xut, i el turc va convertir el rebuig. Per a l'equip arbitral la seqüència formava part de la mateixa acció ofensiva, cosa que va activar l'anul·lació automàtica del gol.
El missatge de José Luis Sánchez i l'al·lusió al cas Negreira
Amb el xiulet final, el periodista José Luis Sánchez va publicar un missatge contundent a les seves xarxes socials. Va escriure que “cal treure el Real Madrid d'aquesta putrefacció”, abans d'afegir “lliga Negreira bruta”. L'expressió apel·la a la polèmica judicial pels pagaments vinculats al Barça, assumpte que l'entorn madridista sol esgrimir quan qüestiona la netedat competitiva. El seu comentari es va sumar a altres reaccions airades de perfils mediàtics afins al club, que van interpretar les anul·lacions com un patró sancionador excessiu.
Més enllà de la tempesta reglamentària, el joc va oferir conclusions sòlides per a tots dos equips. El Madrid va ser superior durant àmplies fases, tot i que el Mallorca va disposar d'oportunitats clares per empatar. El primer gol de Muriqi, a pilota aturada, va suposar el primer gol encaixat pels de Xabi Alonso aquesta temporada.
Amb nou punts en tres jornades, el conjunt blanc manté el ple i pressiona els seus perseguidors. La setmana començarà amb pressió afegida per a Barça, Athletic i Villarreal, obligats a respondre per sostenir el pols a la zona alta.