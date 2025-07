Arturo Valls habla sincero de su Valencia y de Corberán: 'Es nuestro cáncer...'

El fútbol despierta pasiones inquebrantables y el Valencia CF es un claro ejemplo de cómo una afición puede mantenerse fiel incluso en las etapas más convulsas. Entre los seguidores ilustres del conjunto ché, Arturo Valls, popular presentador y actor, nunca ha ocultado su vínculo emocional con el equipo de Mestalla. En un contexto marcado por la incertidumbre institucional, el comunicador ha vuelto a mostrar su lado más sincero hablando sobre el presente y el futuro de su club, reflejando así el sentir de buena parte de la grada.

En una entrevista reciente en AS, Valls ha explicado cómo vive el día a día de su equipo, combinando la ilusión por la nueva etapa deportiva con la desconfianza hacia los actuales gestores del club. Estas palabras han generado un debate intenso entre los aficionados, justo cuando el Valencia encara uno de sus veranos más decisivos de los últimos años.

Carlos Corberán y la recuperación del orgullo en Mestalla

El aterrizaje de Carlos Corberán en el banquillo valencianista supuso un soplo de aire fresco para una plantilla que venía de atravesar tiempos oscuros. El técnico ha logrado contagiar una mentalidad ganadora y reactivar a un vestuario joven que necesitaba referentes y liderazgo. Según el propio Arturo Valls, el entrenador ha conseguido “ilusionar de nuevo a una afición que estaba desmotivada tras una larga travesía en el desierto”. El presentador destaca la confianza y el compromiso del grupo, factores que se han visto reflejados en una notable mejoría en la segunda vuelta de la pasada campaña.

El optimismo ha vuelto a la ciudad del Turia y no es casual. La dinámica positiva, la apuesta por jugadores enchufados y la implicación en el nuevo sistema táctico han permitido que el Valencia vuelva a mirar a Europa como objetivo realista. Valls lo resume con claridad: “Si hubiéramos jugado toda la temporada como la segunda vuelta, estaríamos ya clasificados para Europa”.

La gestión del club, entre dudas y críticas pese al cambio de CEO

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el universo blanquinegro. Arturo Valls, como muchos seguidores, no esconde su preocupación por el rumbo institucional. La llegada de Ron Gourlay como CEO del Valencia no termina de despejar las incógnitas que rodean al proyecto. El presentador reconoce que la falta de confianza en los gestores sigue siendo un “lastre” y un "cáncer" para el club, a pesar de que en el césped las cosas parecen mejorar. “Quiero confiar, pero no te puedes fiar de esta gente. Llevamos muchos años siendo una ruina”, afirma Valls, reflejando una sensación generalizada entre los seguidores valencianistas.

El problema, insiste el presentador, no está en el trabajo del cuerpo técnico, sino en la falta de respaldo y planificación a largo plazo desde los despachos. El miedo a que la directiva vuelva a prometer proyectos ambiciosos que nunca se cumplen es el gran temor de una afición acostumbrada a vivir en la cuerda floja.

La ilusión europea y el espejo del PSG: entre la esperanza y la cautela

El buen rendimiento en la segunda parte del campeonato ha colocado al Valencia en la lista de candidatos a las plazas europeas para la próxima temporada. Arturo Valls no oculta su confianza en el grupo dirigido por Corberán, y lanza un mensaje que muchos comparten en Mestalla: “Estoy convencido de que nos metemos en Europa la próxima temporada”. El ejemplo del Paris Saint-Germain, campeón de Champions sin grandes nombres, sirve para ilustrar que el fútbol actual premia el trabajo colectivo por encima de las individualidades.

La clave, como apunta Valls, estará en mantener la unidad, la ilusión y la confianza en el proyecto, pero sin perder de vista que el principal reto sigue siendo institucional. La afición valencianista, entre la esperanza y el escepticismo, vuelve a soñar con noches europeas en Mestalla, a la espera de que esta vez la directiva esté a la altura del desafío.