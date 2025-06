El Arsenal quiere pescar en el Valencia: Arteta lo pide

La incertidumbre vuelve a apoderarse del vestuario del Valencia justo cuando el mercado de fichajes acelera el pulso en Europa. La situación de varios defensores mantiene en vilo a la afición de Mestalla, que ya intuye que este verano traerá movimientos importantes en la plantilla. Con la Premier League mirando a LaLiga, la presión por retener a sus mejores jugadores aumenta cada semana.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, ha dado el visto bueno para que el club londinense refuerce su zaga con uno de los talentos más prometedores del Valencia. La llegada de Andrea Berta como director deportivo a finales de marzo ha cambiado la política de fichajes de los ‘gunners’, que buscan calidad y juventud para seguir peleando por títulos en Inglaterra.

Berta, que ya tenía a Mosquera en su agenda durante su etapa en el Atlético de Madrid, vuelve a la carga con la misión de cerrar un fichaje estratégico. Según algunas fuentes como Marca o Matteo Moretto, el Arsenal estaría preparando una oferta cercana a los 20 millones de euros y la promesa de un contrato largo, con condiciones económicas muy superiores a las actuales del jugador en Valencia.

| VCF

Una situación contractual que debilita la posición del Valencia

La gestión de la dirección deportiva valencianista complica aún más el panorama. Mosquera termina contrato en 2026 y, aunque ha mostrado en todo momento profesionalidad y respeto por el club, sigue sin recibir la renovación prometida por la directiva. Esta pasividad ha facilitado la entrada de clubes como el Arsenal, que aprovechan la debilidad contractual del Valencia para negociar a la baja.

Desde la Bundesliga, el RB Leipzig parecía otro candidato serio, pero ha optado por retirarse ante la irrupción del club inglés. Así, la salida del central rumbo a la Premier League se percibe cada vez más cercana. Por el momento, el club de Mestalla ya ha rechazado una primera oferta formal, inferior a la cifra marcada como objetivo, pero no descarta una segunda ofensiva de los londinenses.

El futuro de la defensa del Valencia pende de un hilo. A falta de una semana para el inicio de la pretemporada, la zaga se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. El joven Yarek ha despertado interés desde Países Bajos y el club está abierto a negociar si llega una oferta cercana a los 10 millones. Tárrega, por su parte, sigue sin renovar.

El regreso de Cenk y Comert no parece alterar los planes, pues no cuentan para el técnico, mientras que Diakhaby es el único central con la continuidad asegurada. Perder a Mosquera supondría un golpe duro para el Valencia, tanto a nivel deportivo como económico, ya que podría marcharse gratis en menos de un año si la situación no cambia.