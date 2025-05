Archivo VAR sentència sobre el penal a Lamine Yamal, l'afició del Barça diu prou

La polèmica sobre l'actuació arbitral continua encenent el barcelonisme després de la dolorosa eliminació del FC Barcelona a semifinals de la Champions League 2025 davant l'Inter de Milà. Una de les accions més controvertides del partit, un penal assenyalat inicialment sobre Lamine Yamal que posteriorment va ser rectificat pel VAR i determinat com a falta fora de l'àrea, ha rebut ara una contundent valoració per part d'Archivo VAR, un reconegut compte especialitzat en anàlisi arbitral.

La polèmica jugada sobre Lamine Yamal

Al minut 54 del matx, l'àrbitre Szymon Marciniak va assenyalar penal favorable al Barça després que Lamine Yamal fos derribat a prop de l'àrea per Mkhitaryan. No obstant això, després de consultar amb el VAR, dirigit per Dennis Higler, la decisió va ser modificada, considerant que el primer contacte s'havia produït fora de l'àrea. Això va desfermar la ira i frustració de jugadors i aficionats culers, que van protestar airadament una decisió que va poder canviar el rumb del partit.

Ara, Archivo VAR ha entrat en escena i no ha dubtat a qualificar la decisió de Higler com un "gravíssim error". Segons el compte especialitzat, encara que el primer contacte es produeix fora de l'àrea, existeix clarament un segon contacte sobre la línia, per la qual cosa l'acció hauria d'haver estat penal, tal com Marciniak va assenyalar inicialment. El compte emfatitza: "Marciniak va assenyalar correctament el penal però Dennis Higler, al VAR, va canviar la seva decisió".

| Movistar Plus+, Twitter

Per més inri, no el trencilla no li va mostrar la targeta groga al futbolista armeni, el que hauria suposat la seva expulsió per doble amonestació. D'això va protestar el mateix Pedri al terme del partit després d'atendre els micròfons d'Helena Condis a El Partidazo de la COPE.

Un precedent similar reforça la indignació

Per reforçar encara més el seu argument, Archivo VAR aporta un precedent ocorregut fa uns anys a LaLiga, en un partit entre Atlètic de Madrid i Reial Madrid el 2019. En aquella ocasió, una acció similar va acabar en penal després que Vinicius fos derribat per Giménez en una jugada que, igual que en el cas de Yamal, va començar fora de l'àrea però va acabar clarament sobre la línia. L'àrbitre Estrada Fernández inicialment no va assenyalar penal, però el VAR va revisar l'acció i va modificar la decisió original atorgant penal a favor del conjunt blanc.

La comparativa d'ambdues accions mostra clarament les inconsistències en les decisions arbitrals i aviva la polèmica sobre l'aplicació del VAR, alimentant les crítiques dels seguidors blaugranes.

L'afició culer mostra la seva indignació

Les xarxes socials han explotat amb crítiques des de tots els sectors del barcelonisme, cansats de sentir que les decisions arbitrals, especialment les que involucren el VAR, perjudiquen constantment l'equip en moments decisius. Molts seguidors estan exigint explicacions i responsabilitats, assenyalant que decisions com aquestes danyen la credibilitat del futbol europeu.

Perquè, a més, cal tenir en compte que el col·legiat del partit era Marciniak, qui ja havia protagonitzat alguna que altra polèmica en anteriors partits del Barça.