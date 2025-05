Maldini dona les claus perquè el Barça guanyi a l'Inter: 'Ha de...'

Julio Maldonado 'Maldini', reconegut analista futbolístic, ha compartit a les seves xarxes socials un vídeo amb les claus que haurà de manejar el FC Barcelona per superar l'Inter de Milà en el decisiu partit de tornada de semifinals de la Champions League 2025, que es disputa aquesta nit al Giuseppe Meazza. L'expert ha assenyalat dos factors fonamentals que podrien marcar el destí dels blaugranes en el seu intent d'assolir la final europea.

El joc aeri, gran assignatura pendent

Segons Maldini, el primer gran problema que ha de resoldre el Barça per imposar-se a l'Inter és el joc aeri, un aspecte en què els italians van ser clarament superiors en el partit d'anada. "El Barça ha de resoldre dos problemes. Especialment un, que és el joc aeri. En el partit d'anada, l'Inter va guanyar prop del 80% de les pilotes aèries al Barça, amb dos gols fins i tot de córner a pilota parada. Tot això evidentment el Barça ha de millorar-ho", ha afirmat contundentment l'analista.

Per a Maldini, aquest aspecte serà clau i considera que Hansi Flick haurà d'haver treballat específicament per reduir aquesta debilitat. Els centrals Pau Cubarsí i Iñigo Martínez, a més dels laterals improvisats Eric García i Gerard Martín, tindran la complicada tasca de contrarestar l'alçada i potència física del conjunt 'nerazzurro'.

| FCB

El risc de la defensa avançada

L'altre gran factor destacat per Maldini és l'estratègia defensiva de Flick, basada en una pressió molt alta amb la línia defensiva avançada. Aquest plantejament, habitual al Barça des de l'inici de temporada, implica un risc extrem en deixar amplis espais entre els defensors i el porter, cosa que podria aprofitar amb facilitat l'Inter, especialment amb la velocitat de jugadors com Lautaro Martínez i Denzel Dumfries.

"Després hi ha el risc extrem que assumeix Hansi Flick amb la defensa tan avançada, que jo crec que això és innegociable", va explicar Maldini, suggerint que aquesta decisió estratègica podria ser determinant, tant positivament com negativament, en funció de l'execució de l'equip i la resposta tàctica del rival.

L'Inter: recuperació d'efectius clau

En contrast amb el Barça, que patirà importants baixes defensives com Alejandro Balde i Jules Koundé, l'Inter arriba pràcticament sense baixes, haver recuperat sobre la campana a jugadors importants com Lautaro Martínez, que apunta a la titularitat, i Benjamin Pavard, la participació del qual encara és dubtosa. Maldini espera que l'equip italià plantegi un partit similar al de l'anada, encara que apunta que hauran de buscar més ofensiva per estar a casa: "És un equip que ha d'atacar força més i no només buscar el contracop com ho va fer a Barcelona, encara que els va sortir bé".

L'analista prediu un partit en què el Barça dominarà la possessió, mentre que l'Inter intentarà aprofitar el replegament defensiu per sortir ràpid al contraatac amb molt d'espai.