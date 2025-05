Moviment del Barça per catalanitzar un espai emblemàtic

per Joan Grimal

El FC Barcelona ha fet un pas ferm cap a la reafirmació de la seva identitat cultural amb una mesura que va molt més enllà de l'esportiu. Des d'aquest mes de maig, totes les botigues oficials del club, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya i a l'estranger, portaran el nom unificat de Barça Botiga. Un petit gran canvi que simbolitza el compromís de l'entitat amb la llengua i la cultura catalana.

Un canvi visible i simbòlic

El nou nom ja es pot veure a la botiga principal situada al costat de l'estadi. Allà, les antigues lletres de "Barça Store" han estat substituïdes pel rètol blanc de Barça Botiga, en català. Aquest canvi no és només estètic. Respon a una decisió estratègica presa per la Junta Directiva del club en la seva reunió del passat 24 d'abril.

La mesura no es limita a la seu de Barcelona. Afectarà les 21 botigues que el Barça té repartides per tota Catalunya, altres comunitats autònomes i també a l'estranger, com la recentment inaugurada botiga de Tiflis (Geòrgia).

| @FCBarcelona, XCatalunya

Més que futbol: una qüestió de valors

El Barça no només és conegut pel seu èxit en el terreny de joc. Des de fa dècades, el lema Més que un club ha estat una declaració de principis que vincula l'equip amb la societat i la cultura catalana. Ara, amb aquesta decisió, el club busca potenciar l'ús social del català, alineant-se amb entitats com Òmnium Cultural i el Moviment pel Català, al qual també s'ha adherit recentment.

L'aposta pel català no és un fet aïllat. Forma part d'una estratègia més àmplia per consolidar la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits d'actuació del club, inclosos el màrqueting, la comunicació i l'experiència dels aficionats.

| @FCBarcelona, XCatalunya

La reacció dels aficionats

El canvi de denominació ha estat rebut amb entusiasme per part dels seguidors locals i amb curiositat pels turistes que visiten la botiga per comprar samarretes, gorres o records del Barça. "Crec que està molt bé que es reforci el català com la llengua del Barça", opinava un jove aficionat entrevistat durant l'estrena de la nova imatge.

Un altre seguidor destacava la importància de mostrar al món que cada club i cada cultura tenen les seves particularitats: "El normal és que cada lloc mantingui les seves diferències. L'anormal era l'altre: usar sempre l'anglès o el castellà fins i tot a casa".

Molts aficionats van comparar aquesta decisió amb el que passa en grans marques internacionals com IKEA, que utilitza el suec en els noms dels seus productes en qualsevol país, o Tiger, que també manté l'idioma original en les seves etiquetes. "Ens adaptem i, d'alguna manera, ens sentim més a prop del lloc i la seva cultura", va explicar una clienta habitual de la botiga.

Un impacte més enllà de Catalunya

El més sorprenent ha estat l'impacte que el Barça té en la promoció del català fora de Catalunya. Durant el reportatge en directe es va mencionar un cas cridaner: el creixent interès per aprendre català a la Universitat de Granada. Molts estudiants reconeixen que el seu interès per la llengua catalana va néixer gràcies a la seva passió pel Barça i la identificació amb els seus valors.

"Aquests petits canvis són poderosos", recordava un dels periodistes presents a l'acte. "Semblen detalls, però són senyals que reforcen la identitat i generen interès per la llengua i la cultura fins i tot entre aquells que no són catalans".

El més important que revela aquest moviment

Més enllà de la renovació estètica o comercial, la decisió del Barça marca un canvi de paradigma: normalitza l'ús del català com a llengua principal del club en tots els contextos, una cosa que hauria d'haver estat la norma des de sempre. Com va concloure un dels entrevistats, amb rotunditat: "El normal és això. L'anormal era l'altre".