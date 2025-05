El missatge de Lamine Yamal a la seva mare: Una profecia que has de guardar

Lamine Yamal continua destacant no només pel seu brillant rendiment futbolístic, sinó també per la seva maduresa i mentalitat guanyadora. Després de ser novament una de les grans figures del Clàssic en què el Barça va vèncer al Real Madrid per 4-3, el jove atacant va deixar una frase que els aficionats blaugranes segurament recordaran durant molt de temps.

En declaracions a Isabel Forner als micròfons de Movistar LaLiga+, Yamal va mostrar la seva gran capacitat per mirar cap endavant després de la recent eliminació de l'equip català en semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà. Quan va ser preguntat sobre si aquesta victòria davant l'etern rival podia alleujar el dolor europeu, va respondre amb confiança: "Li vaig dir a la meva mare: la Champions és cada any. No passa res. Seguirem intentant-ho fins que la guanyem". Una afirmació que demostra la seva determinació i que es converteix en tota una declaració d'intencions per als pròxims anys.

Campions però autocrítics

Lamine Yamal, autor d'un important gol en aquest transcendental partit, va valorar també la victòria destacant la seva transcendència en la lluita pel títol de lliga: "Era un partit molt important i ara els traiem un avantatge molt important. Era clau guanyar davant de la nostra afició després del partit de Champions. Jo crec que ja ho han oblidat; nosaltres també". Amb aquestes paraules, va mostrar que tant el vestidor com els seguidors culers estan enfocats completament en assegurar el campionat domèstic.

| FCB

Així mateix, va admetre que malgrat el triomf i la seva destacada actuació individual, hi va haver aspectes del joc col·lectiu que han de millorar: "Això és el que hem de corregir, aquests gols que regalem perquè tampoc ens han creat ocasions molt molt clares". Aquesta reflexió deixa veure la seva exigència personal i col·lectiva, reconeixent que encara hi ha marge de millora per seguir competint al màxim nivell.

Finalment, el jove jugador va aprofitar l'ocasió per agrair el suport incondicional de l'afició blaugrana durant tota la temporada, malgrat les circumstàncies especials de disputar els seus partits fora del Camp Nou: "Tot això és increïble. És una cosa molt especial. Aquest any no ha estat fàcil perquè no hem pogut jugar al nostre estadi, al Camp Nou, i encara així s'han desplaçat tots aquí tots els partits i ens han donat suport. Estem molt agraïts a ells".

Sens dubte, el missatge de Lamine Yamal a la seva mare, unit a la resta de les seves declaracions després del Clàssic, posa en evidència la personalitat i maduresa d'un futbolista cridat a liderar el futur del FC Barcelona.