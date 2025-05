Contundent tuit de Jota Jordi després del Clàssic: 'El millor...'

El FC Barcelona es va emportar un Clàssic inoblidable a Montjuïc. En un partit ple d'intensitat, polèmiques i gols, els de Hansi Flick van vèncer per 4-3 al Real Madrid i s'acosten de forma gairebé definitiva al títol de LaLiga. La remuntada blaugrana va desfermar l'eufòria culé i va encendre el debat mediàtic.

Un dels que no va trigar a manifestar-se va ser Jota Jordi. El tertulià d'El Chiringuito, conegut per la seva defensa a ultrança del Barça, va publicar a les xarxes socials un missatge que va anar molt més enllà del resultat esportiu. La seva reacció va tocar un dels temes més sensibles del futbol espanyol: el cas Negreira.

Un Clàssic carregat d'emocions

El partit va començar amb un cop dur per al Barça. Al cap de tres minuts, Mbappé avançava al Real Madrid des del punt de penal. Als catorze, el francès anotava el segon després d'una gran jugada amb Vinicius. Tot semblava posar-se costa amunt per als culés.

| Canva

Però el Barça va reaccionar com en les seves millors nits. Eric García, de cap, va posar l'1-2. Després, Lamine Yamal va empatar amb un golàs des de la frontal. Abans del descans, Raphinha va marcar dos gols consecutius que van desfermar la bogeria a Montjuïc. Amb el 4-2 al descans, la remuntada era total.

A la segona part, Mbappé va completar el seu hat-trick, però el Barça va resistir. Malgrat la tensió final i un gol anul·lat a Fermín López, els locals es van emportar el partit. Va ser el quart Clàssic guanyat en la temporada pel conjunt blaugrana, una cosa que no es veia des de feia anys.

| Canva

Polèmiques arbitrals al centre del debat

Més enllà del futbol, el partit va tornar a estar marcat per decisions arbitrals controvertides. La mà de Tchouaméni a l'àrea que no es va sancionar com a penal va encendre les protestes. El gol anul·lat a Fermín per una mà prèvia va ser un altre dels punts calents.

L'àrbitre del partit, Hernández Hernández, va quedar en el focus de les crítiques. Les xarxes es van omplir de comentaris qüestionant la seva actuació i la del VAR. Per al barcelonisme, el que va passar reforçava una sensació d'injustícia acumulada durant anys.

La victòria com a resposta

L'eufòria culé després de la victòria va ser evident. Jugadors com De Jong, Pedri o Lamine Yamal van compartir imatges celebrant amb les seves famílies. Al vestidor, l'ambient va ser de final guanyada. Flick, serè però satisfet, va felicitar els seus jugadors per l'actitud i el compromís.

Amb aquest triomf, el Barça arriba als 82 punts i deixa al Madrid a set, amb només tres jornades per disputar-se. El campionat està pràcticament sentenciat. Però per a molts culés, el valor d'aquesta victòria va més enllà dels punts.

La reacció de Jota Jordi

I enmig d'aquest context, Jota Jordi va aparèixer amb una de les seves publicacions més polèmiques. Amb el seu estil provocador, el tertulià d'El Chiringuito no només va celebrar la victòria, sinó que va aprofitar per llançar una acusació directa que apunta a anys de debat entre Barça i Madrid.

El missatge no es centrava ni en Raphinha, ni en Yamal, ni en Flick. Anava més enllà. Era un crit carregat de ressentiment acumulat, dirigit a tots aquells que han vinculat al club català amb l'escàndol arbitral. I, com era d'esperar, va desfermar una allau de reaccions.

El missatge final

Després d'una de les nits més emocionants de l'any per al barcelonisme, Jota Jordi va escriure el següent:

“EL MILLOR NO ÉS GUANYAR AL MADRID.

EL MILLOR NO ÉS GUANYAR LA LLIGA.

EL MILLOR ÉS QUE TOTHOM HA VIST QUE EL DE NEGREIRA ÉS UNA MENTIDA CREADA PER TAPAR ELS ROBATORIS DES DE TOTS ELS TEMPS DEL MADRID.

CONTRA TOT I CONTRA TOTS!”

Un missatge que resumeix el sentiment de molts culés… i la fúria de molts rivals.