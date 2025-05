Carles Porta al·lucina amb l'arbitratge en el Clàssic: 'Fumen...?'

El FC Barcelona va signar aquest cap de setmana una de les seves victòries més èpiques dels últims anys. Va vèncer el Real Madrid per 4-3 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, va fer un pas gairebé definitiu cap al títol de LaLiga i es va quedar amb tots els Clàssics de la temporada.

Amb aquesta victòria, el conjunt de Hansi Flick va assolir els 82 punts, set més que el Madrid, a falta de només tres jornades. La remuntada després del 0-2 inicial no només va aixecar el públic dels seus seients, també va encendre les xarxes socials. I, entre els molts comentaris que van sorgir, n'hi va haver un que va sobresortir per la seva originalitat i ironia.

Un partit d'emocions extremes

L'encontre va començar de manera dolorosa per als locals. Al cap de tres minuts, Mbappé va transformar un penal provocat per Szczęsny, i deu minuts després va tornar a marcar després d'un contraatac letal conduït per Vinícius. El Barça, però, no es va rendir.

Eric García va retallar distàncies de cap, Lamine Yamal va empatar amb un xut preciós i Raphinha va completar la remuntada abans del descans amb dos gols que van tornar boig Montjuïc. A la segona part, Mbappé va signar el seu hat-trick, però el Barça va resistir. La tensió es va mantenir fins al xiulet final, amb gols anul·lats a Fermín i a Mbappé en els últims minuts.

Polèmiques arbitrals que van avivar el debat

Com sol passar en els Clàssics, l'arbitratge no va passar desapercebut. Hernández Hernández, encarregat de dirigir l'encontre, va deixar sense sancionar una mà de Tchouaméni a l'àrea al minut 80, malgrat la revisió del VAR. La jugada va generar protestes de la banqueta blaugrana i una onada d'indignació a les xarxes.

També es van anul·lar dos gols: un a Fermín López per una suposada mà prèvia, i un altre a Mbappé per posició antireglamentària de Bellingham. La incertesa i les interrupcions arbitrals es van convertir en protagonistes d'un partit que ja tenia tots els ingredients del drama.

Montjuïc, entre celebritats i eufòria

L'estadi va vibrar com poques vegades aquesta temporada. Entre el públic es trobaven figures internacionals com el raper Travis Scott, vinculat a la samarreta especial que va lluir el Barça en col·laboració amb Spotify. L'artista no només va celebrar els gols, sinó que fins i tot es va unir al ja clàssic "Madridista qui no boti".

A la graderia també es van deixar veure personalitats del món de l'esport, del cinema i de la televisió catalana. L'ambient era el d'una gran final, i l'afició va respondre com si ho fos. Al final de l'encontre, els jugadors van celebrar en família, amb escenes entranyables entre De Jong, Lewandowski, Pedri i els seus.

La reacció que ningú esperava

Enmig del vendaval de tuits, vídeos i mems que van inundar les xarxes després del xiulet final, hi va haver un comentari que es va viralitzar de manera inesperada. Carles Porta, periodista i autor del programa d'èxit 'Crims', va sorprendre els seus seguidors amb una reflexió en to irònic sobre el partit.

Acostumat a narrar crims reals amb precisió quirúrgica, Porta va optar per l'humor per comentar el que es va veure al terreny de joc. Primer va observar l'eufòria de Travis Scott, després va analitzar els errors de Szczęsny i finalment va posar en dubte les decisions de Hernández Hernández. I llavors, va escriure:

"Hernández Hernández, Travis Scott i Szczęsny fumen el mateix?"

La frase va ser breu, directa i provocadora. Es va convertir en un dels tuits més comentats del dia. Amb el seu estil habitual, Porta no va acusar ni explicar, simplement va deixar la pregunta a l'aire. Milers d'usuaris van respondre amb mems, rialles i teories. Alguns, fins i tot, demanaven que fes un especial de 'Crims' sobre els arbitratges del Clàssic.