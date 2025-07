Ahora o nunca: Hace años que Simeone lo quiere, el Atlético de Madrid mueve ficha

El Atlético de Madrid ha comenzado la pretemporada con la urgencia de reconstruir su defensa. Las bajas acumuladas de Azpilicueta, Reinildo y Witsel han dejado a Simeone con escasa rotación en la zaga, una zona clave para su esquema. Las pruebas en la pretemporada, con Marcos Llorente reconvertido y el joven Kostis improvisando en el eje, no han sido suficientes. El club lo sabe y por eso acelera con dos nombres sobre la mesa: uno está a punto de cerrarse, y el otro podría dar un giro inesperado a última hora.

Todo apuntaba a que David Hancko iba a convertirse en uno de los fichajes más potentes del verano para el Al Nassr saudí. El acuerdo con el Feyenoord estaba cerrado y el jugador ya se había despedido del vestuario neerlandés. Incluso llegó a viajar a Austria para sumarse a la concentración de su nuevo equipo. Pero en un giro insólito, fue rechazado en el hotel del equipo y tampoco le permitieron ser partícipe de los entrenamientos. El propio Feyenoord denunció el trato recibido por el central eslovaco, y el portavoz del club calificó la situación como “escandalosa e inaudita”.

El principal motivo detrás del desplante parece estar vinculado con los cambios internos en la dirección deportiva del Al Nassr, donde el puesto de Fernando Hierro está en el aire. Sea como sea, el traspaso quedó en nada, y Hancko ha tenido que volver a Países Bajos. Pero no por mucho tiempo: grandes clubes europeos como el PSG, Chelsea o el Atlético de Madrid han vuelto a la carga, y todo indica que su destino final estará en una gran liga, tal y como asevera el MARCA.

| @Feyenoord

Simeone no se olvida de Hancko: un deseo aplazado

No es la primera vez que Hancko aparece en la órbita colchonera. El pasado verano fue uno de los principales deseos de Simeone, aunque las negociaciones con el Feyenoord no llegaron a buen puerto. El jugador, incluso, mostró en su momento ilusión por jugar en el Metropolitano. Ahora, con el contexto cambiado y la puerta abierta tras el plantón saudí, el Atlético vuelve a la carga.

Según ha adelantado Matteo Moretto, ya se han producido contactos entre ambos clubes, aunque el club madrileño tiene como prioridad cerrar primero el fichaje de Renato Veiga, un perfil más joven pero con menos experiencia que el internacional eslovaco. Lo ha confirmado también Fabrizio Romano, quien subraya que Hancko sigue en la lista del Atleti y que su situación podría desbloquearse si el acuerdo con Veiga no se cierra.

Veiga y Hancko: solo queda sitio para uno

La planificación del Atlético es clara: ficharán a un central, no a dos. Marc Pubill ya ha llegado como refuerzo para el carril derecho, y no se contempla un gasto doble en defensa central. Renato Veiga, propiedad del Chelsea, es la opción avanzada y gusta por su polivalencia y margen de crecimiento. Pero el club no descarta un giro de última hora si las condiciones económicas o contractuales no convencen.

Hancko, por su parte, ofrece un perfil más contrastado. Ha sido uno de los pilares del Feyenoord las últimas dos temporadas y su rendimiento en Champions ha llamado la atención de muchos técnicos. A sus 26 años, está en plena madurez futbolística y cuenta con más de 50 partidos como internacional con Eslovaquia. Su fiabilidad y contundencia encajan con lo que pide Simeone: liderazgo y seguridad.