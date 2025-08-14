Anunci urgent de Riqui Puig: Els seus fans, encantats

Riqui Puig ha celebrat el seu aniversari d'una manera molt diferent aquest any. No hi va haver grans focus ni partits importants. No hi va haver gols ni celebracions a la gespa. Però sí que hi va haver quelcom molt més poderós: agraïment, emoció i sinceritat.
Des del seu compte d'Instagram, el jugador de Los Angeles Galaxy va compartir un missatge íntim amb els seus seguidors. Va recordar que els últims mesos han estat durs. Una lesió el va obligar a aturar-se quan es trobava en plena forma. Va ser un cop emocional molt fort.
El missatge va deixar clar que aquesta etapa ha estat un abans i un després per a ell. En el seu millor moment esportiu, la lesió va ser un gerro d'aigua freda. Però també va ser el moment en què va descobrir qui era al seu costat. Qui no es va moure ni un segon.
Un aniversari marcat per la reflexió
En paraules seves, aquest aniversari ha estat “més especial que mai”. No pel que és material ni esportiu. És per la gent que l'envolta. Amics, família i fans que mai no el van abandonar. Això, assegura, és el que el manté fort. Puig va reconèixer que aquesta etapa li ha servit per aprendre. Per valorar més el que té.
Per entendre que la carrera d'un futbolista també inclou baixades. I que la clau és en com s'afronten. Lluny de caure en l'autocompassió, l'exjugador del Barça s'ha mostrat optimista. Va agrair l'afecte rebut. I va assegurar que tornarà amb més força que mai. El seu compromís amb el Galaxy és total.
Un missatge que va commoure els seus seguidors
Les respostes a la seva publicació no van trigar a arribar. El missatge va tocar el cor de molts seguidors. Alguns li van deixar missatges d'ànim. D'altres, felicitacions. Però tots compartien el mateix: suport incondicional i admiració. Des de companys del club fins a amics de la seva infància, tots van voler ser presents en aquell dia.
Molts missatges van ser en català, anglès o espanyol. Perquè Riqui Puig és un jugador internacional. Estimat per fans de diferents països. Un dels missatges més repetits va ser “t'estimem Riqui”. També el van anomenar “el Rey de LA”. I no van faltar bromes afectuoses com “el meu petit espanyol preferit”.
Una promesa: tornar més fort
Puig no només va agrair, també va fer una promesa. Va assegurar que aviat deixarà de comptar els dies de recuperació. Perquè ja és a prop de tornar a entrenar amb normalitat. Molt aviat tornarà a fer el que més li agrada: jugar a futbol. En el seu missatge va escriure: “Ho donaré tot per tornar al més alt”.
La frase va ser clara, directa i plena de determinació. Perquè Riqui sap que el futbol no perdona. Però també sap que les segones oportunitats existeixen. El Galaxy confia en ell. I l'afició també. El seu talent no està en dubte. Només necessita temps. I tot apunta que aquest moment és cada cop més a prop.
Un futur que il·lusiona tothom a Los Angeles
La lesió de Riqui Puig va ser un cop dur per a l'equip. La seva visió al camp, la seva passada curta, la seva lectura del joc. Tot això el converteix en una peça clau. Sense ell, el Galaxy va perdre ritme i creativitat. Però el retorn és cada cop més a prop. I això és una gran notícia per a tothom.
Perquè Riqui vol tornar. Perquè sent que encara no ha donat el millor de si mateix. Perquè aquest any, tot i que va començar amb dolor, pot acabar amb glòria. I perquè, com ell mateix va escriure, els moments durs ensenyen qui és de veritat al teu costat. I Puig ho té clar: no està sol.