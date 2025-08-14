Anuncio urgente de Riqui Puig: Sus fans, encantados

Riqui Puig ha celebrado su cumpleaños de una forma muy distinta este año. No hubo grandes focos ni partidos importantes. No hubo goles ni celebraciones en el césped. Pero sí hubo algo mucho más poderoso: agradecimiento, emoción y sinceridad.

Desde su cuenta de Instagram, el jugador de Los Ángeles Galaxy compartió un mensaje íntimo con sus seguidores. Recordó que los últimos meses han sido duros. Una lesión lo obligó a frenar cuando se encontraba en plena forma. Fue un golpe emocional muy fuerte.

El mensaje dejó claro que esta etapa ha sido un antes y un después para él. En su mejor momento deportivo, la lesión fue un balde de agua fría. Pero también fue el momento en que descubrió quién estaba a su lado. Quienes no se movieron ni un segundo.

| Instagram, XCatalunya

Un cumpleaños marcado por la reflexión

En sus propias palabras, este cumpleaños ha sido “más especial que nunca”. No por lo material ni lo deportivo. Sino por la gente que le rodea. Amigos, familia y fans que nunca lo abandonaron. Eso, asegura, es lo que lo mantiene fuerte. Puig reconoció que esta etapa le ha servido para aprender. Para valorar más lo que tiene.

Para entender que la carrera de un futbolista también incluye bajadas. Y que la clave está en cómo se afrontan. Lejos de caer en la autocompasión, el exjugador del Barça se ha mostrado optimista. Agradeció el cariño recibido. Y aseguró que volverá con más fuerza que nunca. Su compromiso con el Galaxy es total.

| Canva de Sparklestroke Global , Instagram de Riqui Puig, Antonio Gravate

Un mensaje que conmovió a sus seguidores

Las respuestas a su publicación no tardaron en llegar. El mensaje tocó el corazón de muchos seguidores. Algunos le dejaron mensajes de ánimo. Otros, felicitaciones. Pero todos compartían lo mismo: apoyo incondicional y admiración. Desde compañeros del club hasta amigos de su infancia, todos quisieron estar presentes en ese día.

Muchos mensajes fueron en catalán, inglés o español. Porque Riqui Puig es un jugador internacional. Querido por fans de distintos países. Uno de los mensajes más repetidos fue “t’estimem Riqui”. También lo llamaron “el Rey de LA”. Y no faltaron bromas cariñosas como “mi pequeño español favorito”.

Una promesa: volver más fuerte

Puig no solo agradeció, también lanzó una promesa. Aseguró que pronto dejará de contar los días de recuperación. Porque ya está cerca de volver a entrenar con normalidad. Muy pronto volverá a hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol. En su mensaje escribió: “Voy a darlo todo para volver a lo más alto”.

La frase fue clara, directa y llena de determinación. Porque Riqui sabe que el fútbol no perdona. Pero también sabe que las segundas oportunidades existen. El Galaxy confía en él. Y la afición también. Su talento no está en duda. Solo necesita tiempo. Y todo apunta a que ese momento está cada vez más cerca.

Un futuro que ilusiona a todos en Los Ángeles

La lesión de Riqui Puig fue un duro golpe para el equipo. Su visión en el campo, su pase corto, su lectura del juego. Todo eso lo convierte en una pieza clave. Sin él, el Galaxy perdió ritmo y creatividad. Pero el regreso está cada vez más cerca. Y eso es una buena noticia para todos.

Porque Riqui quiere volver. Porque siente que aún no ha dado lo mejor de sí. Porque este año, aunque comenzó con dolor, puede terminar con gloria. Y porque, como él mismo escribió, los momentos duros enseñan quién está de verdad a tu lado. Y Puig lo tiene claro: no está solo.