Gran notícia que ho canvia tot a l’Elx: Fitxatge arriscat a la porteria

L'Elche treballa en silenci però amb fermesa per reforçar la seva plantilla abans de l'inici de la lliga. La porteria és una prioritat per al cos tècnic i la direcció esportiva. Després de diverses reunions, hi ha un candidat molt a prop de tancar la seva arribada. L'objectiu és sumar experiència, lideratge i garanties des del primer minut.
El club vol competir des de la jornada u i no repetir errors del passat. Per això busca jugadors amb bagatge i caràcter. El nou porter està lliure al mercat després d'acabar contracte. Les negociacions han avançat ràpidament gràcies a la bona predisposició del jugador.
Un perfil veterà amb molts partits a Primera
El porter acumula anys d'experiència a LaLiga i a l'estranger. La seva maduresa sota pals és innegociable. El club considera que el seu fitxatge pot ser una gran oportunitat. Arribaria a cost zero i amb salari ajustat.
La temporada passada va disputar més de 30 partits amb el seu darrer equip. Va ser clau per mantenir la porteria segura. Malgrat la seva edat, segueix en plena forma. L'Elche el veu com una peça estratègica en el seu retorn a Primera. L'actual porter titular és un arquer argentí que va brillar a Segona. Va ser el menys golejat.
Tanmateix, el cos tècnic vol competència a totes les posicions. La porteria no n'és una excepció. El nou fitxatge no acceptarà ser suplent sense lluitar. Ve a competir. La batalla pel lloc serà intensa. L'entrenador Eder Sarabia ho sap i ho prefereix així. Tres porters a la plantilla és el seu desig des de fa temps.
Més fitxatges a l'horitzó
L'Elche també vol reforçar el seu atac amb un extrem desequilibrant. L'escollit juga a Bèlgica. Es tracta d'un jove equatorià amb velocitat i regat. El club va presentar una primera oferta, rebutjada pel seu equip actual. Tot i això, les negociacions continuen obertes. L'Elche està decidit a insistir. La idea és tenir una plantilla compensada abans del tancament del mercat. La prioritat ara és tancar el porter i després l'extrem.
L'estratègia del club és clara: equilibri entre joventut i veterans. El porter en qüestió aporta aquesta veterania. A més, coneix perfectament el futbol espanyol. No necessita adaptació. Pot rendir des del primer dia. La seva arribada seria un cop anímic per al vestidor. També un alleujament per al tècnic.
Un fitxatge que entusiasma l'entorn de l'Elche
Els aficionats reben amb entusiasme aquesta possible incorporació. Coneixen la seva trajectòria i els seus reflexos felins. Aplaudeixen l'aposta del club per fitxatges sòlids. Després d'una temporada dura, volen bones notícies. L'objectiu aquesta temporada és clar: mantenir-se a Primera. Per això calen jugadors fiables.
Aquest porter ho és. Ha rendit en clubs de nivell. Té caràcter i mentalitat guanyadora. L'acord final depèn de petits serrells contractuals. Però el camí està fet. El jugador està convençut. El cos tècnic també. Falta el comunicat oficial. El porter que està a punt de signar per l'Elche es diu Vicente Guaita.