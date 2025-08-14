Juan Cala continua buscant un central pel Cadis: Dos candidats de Primera

La defensa gaditana busca reforços de qualitat al mercat. El Cadis Club de Futbol es troba en una intensa recerca per enfortir la seva plantilla de cara a l'exigent temporada.
Amb l'inici de LaLiga Hypermotion a tocar, el club groc ha activat la maquinària. La direcció esportiva treballa sense descans per concretar noves incorporacions a la línia defensiva.
L'equip andalús ha patit una baixa sensible al centre de la defensa. La dolorosa sortida de Víctor Chust obliga l'equip a buscar solucions immediates.Tot i que Jorge Moreno ha arribat per cobrir el buit, la direcció tècnica considera que no n'hi ha prou. L'entrenador Gaizka Garitano ha estat clar en les seves peticions durant les últimes compareixences.
Un dels punts clau a reforçar és la posició de central per guanyar en solidesa. La intenció del club és portar un futbolista que pugui convertir-se en un pilar de l'onze titular. La idea és complementar la defensa i augmentar la competitivitat interna de l'equip. L'objectiu és clar per a Juan Cala i el seu equip.
L'equip gadità busca nous centrals per a LaLiga Hypermotion
En aquest context, han sorgit dos noms joves i prometedors que militen a la Primera Federació. Tots dos defenses centrals destaquen per la seva projecció i han cridat l'atenció de l'equip gadità.
El primer jugador que ha entrat a l'òrbita dels grocs és Ilias Kostis. Aquest defensa grec, de només vint-i-dos anys, pertany a l'Atlètic de Madrid. Ha estat un habitual en la dinàmica del filial matalasser.
Les dues últimes pretemporades les ha fet amb el primer equip a les ordres del Cholo Simeone. Els gaditans veuen en ell una opció interessant per a una cessió. Li donarien l'oportunitat d'estrenar-se en una categoria professional. Kostis va jugar 30 partits i va sumar 2478 minuts a la Primera RFEF l'any passat.
El segon futbolista que gestiona la direcció esportiva és Ramón Martínez
Aquest defensa espanyol de vint-i-dos anys ha estat sota la disciplina del Sevilla FC. Igual que Kostis, ha format part de la pretemporada del primer equip. Ell sí que ha tingut l'oportunitat de debutar a l'elit del futbol espanyol.
Ramón Martínez va disputar cinc partits a la Lliga EA Sports amb els sevillistes, mostrant el seu potencial. A més, va aconseguir marcar un gol en aquests enfrontaments.
La recerca del Cadis se centra en futbolistes amb un gran futur al davant. Els dos noms esmentats compleixen amb aquest perfil desitjat pel club. Tenen una clara projecció i han demostrat el seu talent en categories inferiors. La idea és que qualsevol dels dos pugui aportar un salt de qualitat.
Anàlisi de la situació de fitxatges al Cadis
Tots dos jugadors podrien ser la peça clau que falta a la defensa gaditana. La urgència del club per trobar un central de garanties és evident. Amb la competició a punt de començar, cada dia compta per tancar la plantilla.
L'afició cadista està expectant davant els moviments del club al mercat de fitxatges d'estiu. La possibilitat d'incorporar una d'aquestes joves promeses il·lusiona els aficionats.
La pressió sobre la direcció esportiva per encertar en l'elecció és alta. Tothom vol veure un equip competitiu sobre el terreny de joc. L'objectiu és aconseguir l'ascens a Primera Divisió.