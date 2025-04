Un personatge de Telecinco esclata contra Riqui Puig i Andrea Arpal

per Pol Nadal

La vuitena edició de La isla de las tentaciones ens va deixar amb una parella que, després de superar diverses proves en el programa, semblava consolidada: Joel Benedicto i Andrea Arpal. No obstant això, la realitat fora de càmeres ha demostrat ser més complexa. Recentment, l'aparició d'Andrea en companyia del futbolista Riqui Puig ha desfermat una tempesta d'emocions i declaracions que mantenen l'audiència en suspens.

Què ha passat?

Tot va començar quan el compte especialitzat en celebritats, 'La Cuernis', va compartir imatges d'Andrea Arpal i Riqui Puig sopant al restaurant Parco de Barcelona. Segons testimonis, la parella es va mostrar molt propera durant el sopar. Aquesta trobada ha generat especulacions sobre una possible relació entre ambdós, encara que cap dels dos ha confirmat oficialment el seu vincle.

| Los Angeles Galaxy, Telecinco, XCatalunya

La notícia no va trigar a arribar a Joel Benedicto, qui va expressar el seu malestar en un vídeo publicat a Mtmad. En ell, va manifestar sentir-se traït i va qüestionar la sinceritat d'Andrea durant la seva relació. Joel va insinuar que Andrea podria haver-li estat infidel i va expressar la seva decepció per la rapidesa amb què ella hauria iniciat una nova relació.

Reaccions a les xarxes socials

En el seu vídeo, Joel va afirmar: "Fa molt de temps que callo, protegint-la i sense explicar certes coses. Ella no està pensant en mi i no ho ha fet en aquest temps. He de deixar de ser el t...". A més, va recordar que Andrea solia dir que mai estaria amb un futbolista, cosa que va incrementar la seva sorpresa i desil·lusió en veure-la amb Riqui Puig. Joel va comentar: "'Em fan fàstic, ..."

Per la seva banda, Andrea no ha emès declaracions oficials respecte a les imatges ni a les paraules de Joel. No obstant això, a les xarxes socials, alguns seguidors han defensat el seu dret a refer la seva vida, mentre que altres han mostrat suport a Joel, comprenent la seva reacció davant la situació.

Aquest triangle amorós ha generat un intens debat a les xarxes socials, dividint opinions entre aquells que consideren que Andrea té dret a seguir endavant i aquells que creuen que hauria d'haver gestionat la situació amb més sensibilitat cap a Joel.

| Instagram, XCatalunya

Riqui Puig, del Barça a la MLS

Riqui Puig va començar la seva carrera al futbol base del Jàbac Terrassa abans d'unir-se a La Masia el 2013. Va progressar ràpidament a través de les categories inferiors, destacant al Juvenil A i contribuint a la victòria a la UEFA Youth League el 2018. Va debutar amb el primer equip del FC Barcelona el desembre de 2018 durant un partit de la Copa del Rei contra la Cultural Leonesa, on va proporcionar una assistència en la victòria per 4-1.

Puig va tenir oportunitats limitades al primer equip, acumulant 42 aparicions a La Lliga i dos gols entre 2018 i 2022. Les decisions tàctiques i la competència al mig del camp van restringir el seu temps de joc, cosa que eventualment el va portar a buscar noves oportunitats fora del club.

L'agost de 2022, Puig va signar amb Los Angeles Galaxy, buscant revitalitzar la seva carrera amb més temps de joc i un paper més destacat. El seu impacte va ser immediat; en els seus primers partits, va igualar un rècord de David Beckham en proporcionar cinc assistències en sis aparicions, i en un partit contra Colorado Rapids, va registrar tres assistències, igualant un rècord de Landon Donovan