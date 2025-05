L'anunci d'Hansi Flick abans del Valladolid - Barça que anticipa moltes coses

En un moment decisiu de la temporada, el FC Barcelona es prepara per enfrontar-se al Real Valladolid en la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Amb el lideratge en joc i una semifinal de Champions a l'horitzó, l'equip de Hansi Flick busca mantenir la concentració i assegurar una victòria clau.

Un partit entre el líder i el cuer

El FC Barcelona arriba a aquest encontre després d'un empat 3-3 contra l'Inter de Milà a l'anada de les semifinals de la Champions. Malgrat l'exigència física i mental d'aquest partit, l'equip ha de centrar-se en LaLiga, on lidera amb 76 punts, quatre més que el Real Madrid. Una victòria davant el Valladolid permetria al Barça ampliar el seu avantatge i acostar-se al títol de lliga.

El Real Valladolid, per la seva banda, ja ha descendit matemàticament i ocupa l'últim lloc a la taula amb 16 punts. Malgrat la seva situació, l'equip buscarà acomiadar-se amb dignitat davant la seva afició a l'Estadi José Zorrilla.

| FCB

El retorn de Ter Stegen i les rotacions de Flick

Una de les grans novetats per a aquest partit és el retorn de Marc-André ter Stegen a la titularitat. El porter ha estat fora dels terrenys de joc durant set mesos a causa d'una lesió al tendó rotulià del seu genoll dret. Hansi Flick ha confirmat que Ter Stegen serà titular contra el Real Valladolid, destacant el seu bon rendiment als entrenaments i la seva importància per a l'equip

A més, el tècnic alemany ha anunciat que realitzarà rotacions en l'onze per gestionar la càrrega dels jugadors i evitar lesions, especialment després de l'exigent semifinal de Champions. Flick ha emfasitzat la importància de mantenir la concentració i no subestimar el rival. Recordant que partits aparentment senzills poden complicar-se si no s'afronten amb serietat.

El Barça, intractable en Lliga

El FC Barcelona ha guanyat 24 dels 33 partits disputats a LaLiga aquesta temporada, amb 89 gols a favor i 32 en contra. Com a visitant, l'equip ha aconseguit 11 victòries, 3 empats i 2 derrotes en 16 partits. Per la seva banda, el Valladolid ha guanyat només 4 partits, ha empatat 4 i ha perdut 25, amb només 24 gols a favor i 81 en contra.

| F.C. Barcelona

En l'enfrontament de la primera volta, el Barça va golejar el Valladolid per 7-0, cosa que demostra la diferència de nivell entre ambdós equips. No obstant això, Flick ha insistit que no s'han de confiar i que cada partit és una nova oportunitat per sumar punts i acostar-se a l'objectiu del títol.

Descans de cara al partit de dimarts?

Per a aquest enfrontament, el Barça podria presentar una alineació amb Ter Stegen a la porteria; una defensa composta per Héctor Fort, Christensen, Eric García i Gerard Martín. Un centre del camp amb Pedri, Gavi i Fermín López; i un trident ofensiu format per Pablo Torre, Ferran Torres i Pablo Torre. Aquesta alineació permetria donar descans a jugadors clau com Lewandowski, Cubarsí i Lamine Yamal, pensant en el pròxim partit de Champions.

Al Valladolid, el tècnic Álvaro Rubio podria optar per una formació amb tres centrals per reforçar la defensa. La possible alineació inclouria Karl Hein a la porteria; Candela, Comert i Cenk com a centrals. Torres i Aznou com a carrilers; Anuar, Juric i Mario Martín al centre del camp; i Moro i Latasa a la davantera.