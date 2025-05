El anuncio de Hansi Flick antes del Valladolid - Barça que anticipa muchas cosas

En un momento decisivo de la temporada, el FC Barcelona se prepara para enfrentar al Real Valladolid en la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Con el liderato en juego y una semifinal de Champions League en el horizonte, el equipo de Hansi Flick busca mantener la concentración y asegurar una victoria clave.

Un partido entre el líder y el colista

El FC Barcelona llega a este encuentro tras un empate 3-3 contra el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions. A pesar de la exigencia física y mental de ese partido, el equipo debe centrarse en LaLiga, donde lidera con 76 puntos, cuatro más que el Real Madrid. Una victoria ante el Valladolid permitiría al Barça ampliar su ventaja y acercarse al título liguero.

El Real Valladolid, por su parte, ya ha descendido matemáticamente y ocupa el último lugar en la tabla con 16 puntos. A pesar de su situación, el equipo buscará despedirse con dignidad ante su afición en el Estadio José Zorrilla.

| FCB

El regreso de Ter Stegen y las rotaciones de Flick

Una de las grandes novedades para este partido es el regreso de Marc-André ter Stegen a la titularidad. El portero ha estado fuera de los terrenos de juego durante siete meses debido a una lesión en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Flick ha confirmado que Ter Stegen será titular contra el Valladolid, destacando su buen rendimiento en los entrenamientos y su importancia para el equipo

Además, el técnico alemán ha anunciado que realizará rotaciones en el once para gestionar la carga de los jugadores y evitar lesiones, especialmente después de la exigente semifinal de Champions. Flick ha enfatizado la importancia de mantener la concentración y no subestimar al rival. Recordando que partidos aparentemente sencillos pueden complicarse si no se afrontan con seriedad.

El Barça, intratable en Liga

El FC Barcelona ha ganado 24 de los 33 partidos disputados en LaLiga esta temporada, con 89 goles a favor y 32 en contra. Como visitante, el equipo ha logrado 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 16 partidos. Por su parte, el Real Valladolid ha ganado solo 4 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 25, con solo 24 goles a favor y 81 en contra.

| F.C. Barcelona

En el enfrentamiento de la primera vuelta, el Barça goleó al Valladolid por 7-0, lo que demuestra la diferencia de nivel entre ambos equipos. Sin embargo, Flick ha insistido en que no se deben confiar y que cada partido es una nueva oportunidad para sumar puntos y acercarse al objetivo del título.

¿Descanso de cara al partido del martes?

Para este encuentro, el FC Barcelona podría presentar una alineación con Ter Stegen en la portería; una defensa compuesta por Héctor Fort, Christensen, Eric García y Gerard Martín. Un centro del campo con Pedri, Gavi y Fermín López; y un tridente ofensivo formado por Pablo Torre, Ferran Torres y Pablo Torre. Esta alineación permitiría dar descanso a jugadores clave como Lewandowski, Cubarsí y Lamine Yamal, pensando en el próximo partido de Champions.

En el Valladolid, el técnico Álvaro Rubio podría optar por una formación con tres centrales para reforzar la defensa. La posible alineación incluiría a Karl Hein en la portería; Candela, Comert y Cenk como centrales. Torres y Aznou como carrileros; Anuar, Juric y Mario Martín en el centro del campo; y Moro y Latasa en la delantera.